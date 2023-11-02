Gazze'deki insani kriz UNRWA'nın verileriyle ortaya çıktı
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Gazze Şeridi'nde yaşanan insani kriz, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) açıkladığı son verilerle gözler önüne serildi. Ajansın verilerine göre, 670.000 kişi UNRWA'ya bağlı 150 üsse sığındı.
GAZZE, 2 Kasım (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nde yaklaşık 13.000 personeli bulunan Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) açıkladığı son veriler, yaşanan insani krizi tüm boyutlarıyla gözler önüne serdi. Ajans, yerlerinden edilen 670.000 kişinin UNRWA'ya bağlı 150 üsse sığındığını bildirdi.
Kaynak: Xinhua / Dünya