Gazze'de UNRWA Depolarına Girişler Artıyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Gazze Direktörü Thomas White, binlerce kişinin UNRWA depolarına girerek gıda ve hijyen malzemelerini aldığını belirtti. White, 'Bu durum, üç hafta süren savaşın ve Gazze'ye uygulanan sıkı kuşatmanın ardından sivil düzenin bozulmaya başladığına dair endişe verici bir işarettir' dedi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Gazze Direktörü Thomas White, binlerce kişinin UNRWA depolarına girerek gıda ve hijyen malzemelerini aldığını belirtti. White, "Bu durum, üç hafta süren savaşın ve Gazze'ye uygulanan sıkı kuşatmanın ardından sivil düzenin bozulmaya başladığına dair endişe verici bir işarettir" dedi.

UNRWA Gazze Direktörü White yaptığı açıklamada, "Binlerce kişi Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerindeki UNRWA depolarına ve dağıtım merkezlerine girerek buğday unu ve hijyen malzemeleri gibi diğer temel malzemeleri aldı. Deyr el-Belah'taki depolardan biri UNRWA'nın Mısır'dan gelen insani yardım konvoylarından gelen malzemeleri depoladığı yer. Bu durum, üç hafta süren savaşın ve Gazze'ye uygulanan sıkı kuşatmanın ardından sivil düzenin bozulmaya başladığına dair endişe verici bir işarettir. İnsanlar korkmuş, sinirli ve çaresiz. Telefon ve internet iletişim hatlarındaki kesintiler gerginlik ve korkuyu daha da artırıyor" dedi.

"İNSANİ YARDIMLAR YETERSİZ KALIYOR"

White, temel ihtiyaçlara ilişkin malzemelerin tükenmeye başladığını ve gelen insani yardımların yetersiz olduğunu belirterek, "Piyasadaki erzak tükenirken Mısır'dan kamyonlarla Gazze Şeridi'ne gelen insani yardım yetersiz kalıyor. Toplumların sadece temel hayatta kalma ihtiyaçları bile çok büyükken, aldığımız yardımlar yetersiz ve tutarsız. Bugüne kadar Gazze'ye bir hafta içinde 80 kamyondan biraz fazla yardım girişi oldu. 28 Ekim Cumartesi günü, iletişimdeki kesinti nedeniyle konvoy yoktu. Gazze Şeridi'nde yardımların kabulü ve depolanmasında ana aktör olan UNRWA, konvoyun geçişini koordine etmek için taraflarla iletişim kuramadı" ifadelerini kullandı.