G20 Liderler Zirvesi Sonuç Bildirisi Kabul Edildi

G20 Liderler Zirvesi Sonuç Bildirisi Kabul Edildi
Güncelleme:
Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde sonuç bildirisi oy birliğiyle kabul edildi. Bildiride Kongo, Sudan, Ukrayna ve Filistin'deki çatışmalar vurgulandı.

GÜNEY Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirisi liderler tarafından kabul edildi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Vincent Magwenya, zirvede yaptığı basın açıklamasında, sonuç bildirisinin G20 liderleri tarafından kabul edildiğini belirtti. Magwenya, "Oy birliğiyle kabul yönünde adım adım ilerliyorduk ve artık kabul edilmiş bir zirve bildirgemiz var. Programda küçük bir değişiklik oldu. Normalde kabul süreci en sonda gerçekleşir, ancak dün gün boyunca, çeşitli ikili görüşmeler sırasında zirve bildirgesinin ilk gündem maddesi olarak kabul edilmesi ve ardından günün geri kalanına geçilmesi gerektiği hissi vardı. Bildiride, özellikle dünyanın en ciddi dört çatışması vurgulanıyor; Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Sudan, Ukrayna ve Filistin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Haberler.com
