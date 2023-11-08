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FSM Köprüsü Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümünde Azerbaycan bayrağıyla ışıklandırıldı

FSM Köprüsü, Karabağ Zaferi'nin yıl dönümüne özel olarak Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı. Köprü, 27 Eylül 2020'de başlayan 2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ın zaferini kutlamak için özel bir aydınlatma gösterisi sunacak.