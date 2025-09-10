Fransa'da Yeni Başbakan Sébastien Lecornu Atandı

Fransa'da Başbakan François Bayrou'nun güvenoyu alamayıp Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a istifasını sunmasının ardından ülkenin yeni başbakanı belli oldu.

Macron, Bayrou hükümetinin Savunma Bakanı Sébastien Lecornu'yu başbakan olarak atadı.

Macron'un yakın müttefiki olan Lecornu'nun adı başbakan olarak atanabilecek isimler arasında öne çıkıyordu.

Macron'un merkez sağ Rönesans Partisi'nden olan 39 yaşındaki Lecornu, son 3 yıldır Savunma Bakanı olarak görev yapıyordu.

Bugüne kadar ana odağı Fransa'nın Ukrayna savaşındaki politikası olan Lecornu'yu başbakan olarak zorlu bütçe görüşmeleri görevi bekliyor.

Eski savunma bakanının, Fransa'nın yeni bütçesinin onaylanabilmesi için siyasi partilerle müzakereler yapması gerekecek.

Bayrou salı günü Macron'a istifasını iletmişti. Lecornu, Macron'un ikinci başkanlık döneminin beşinci başbakanı oldu.

Yeni atama merkez partilerde memnuniyet yaratırken, sol ve aşırı sağ partilerden eleştiri aldı.

Sol "Boyun Eğmeyen Fransa" partisinin lideri Jean-Luc Mélenchon yeni atamayla değişen bir şey olmayacağını söyleyerek, "Macron'un gitme zamanı geldi" dedi.

Aşırı sağcı Marine Le Pen de Macron'un "yakın çevresindeki az sayıda insanı, sığınağından son cephanelerini kullandığı" yorumunu yaptı.

Artan kamu borçları

Lecornu'nun en acil görevi, Fransa'nın bu yıl başında 3,3 trilyon euroya ulaşan kamu borçlarına çözüm aramak olacak. Bu borç, ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYH) %114'üne denk geliyor.

Görevden ayrılan başbakan Bayrou'nun azınlık hükümeti, Fransa'nın artan kamu borcuyla mücadele etmek için 44 milyar euro'luk bütçe kesintisi çağrısında bulunmuştu.

Bayrou'nun bu planını güvenoylamasına götürmesi onun başbakanlığının sonunu getirdi. Fransa meclisi, Bayrou hükümetini 364'e karşı 194 oyla görevden düşürdü.

Fransa parlamentosu, Macron'un Haziran 2024'te yaptığı sürpriz erken seçimlerden bu yana bölünmüş durumda.

Parlamentoda üç ana blok bulunuyor: Sol, aşırı sağ ve merkez.

Bu noktaya nasıl gelindi?

Macron, partisinin Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ağır bir yenilgi almasının ardından Haziran 2024'te "huzur ve uyum içinde net bir çoğunluk" elde edeceğini umduğu erken parlamento seçimleri çağrısında bulundu.

Ancak seçimler tahmin ettiği gibi sonuçlanmadı ve herhangi bir başbakanın yasa tasarılarını ve yıllık bütçeyi kabul ettirmek için gerekli desteği toplamasını zorlaştıran, bölünmüş bir parlamento ortaya çıktı.

Macron, geçen Eylül ayında Michel Barnier'i başbakan olarak atadı, ancak Barnier üç ay içinde görevden alındı.

74 yaşındaki Bayrou da Aralık ayında göreve gelmesinden bu yana dokuz aydan biraz fazla süre geçti.

Bazı partiler erken cumhurbaşkanlığı seçimi için çağrı yapıyor. Ancak Macron, görev süresi 2027'de sona ermeden istifa etmeyeceğini söylüyor.

Bunun yerine, ikinci cumhurbaşkanlığı döneminde iki yıldan kısa bir süre içinde beşinci başbakanı atadı.