Fiyatlara nasıl yansıdı? İşte Beyaz Saray'daki tarihi zirveye altının ilk tepkisi

Rusya- Ukrayna savaşının sona ermesi için küresel diplomatik girişimler hız kazandı. ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska'daki buluşmasının ardından, gözler bu kez Beyaz Saray'daki kritik görüşmeye çevrildi.

TRUMP'TAN ÜÇLÜ GÖRÜŞME MESAJI

Washington'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir araya gelen Trump, zirve sonrası yaptığı açıklamada, Putin ile Zelenskiy arasında bir görüşme planlandığını, ardından kendisinin de dahil olacağı üçlü bir toplantı yapılacağını duyurdu. Putin'in müzakerecisi Kirill Dmitriev de sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Bugün diplomasi açısından önemli bir gün. Odak noktamız geçici ateşkes değil, kalıcı barış" ifadelerini kullandı.

ALTIN PİYASALARINDA YATAY SEYİR

Son günlerdeki diplomatik gelişmeler, finans piyasalarında da yakından izleniyor. Küresel piyasalarda ons altın, bugünkü işlemlerde 3.338 dolar seviyesinde yatay seyrini sürdürüyor. Analistler, jeopolitik tansiyonun azalmasına rağmen altın fiyatlarının daha çok zayıf dolar ve FED'in faiz politikalarına odaklandığını belirtiyor.

PİYASALARIN GÖZÜ FED'DE

Uzmanlara göre altın fiyatları, Trump-Zelenskiy görüşmesine sınırlı tepki verdi. Bu durum, jeopolitik gelişmelerin büyük ölçüde fiyatlara dahil olduğunu gösteriyor. Piyasaların asıl gündeminde ise FED'in faiz indirim süreci var. Eylülde 25 baz puanlık indirimin beklendiğini belirten analistler, bu yıl içinde toplam 2 ya da 3 faiz indirimi ihtimalinin masada olduğunu ifade ediyor.

19 AĞUSTOS 2025 ALTIN FİYATLARI

İç piyasada gram altın 4.387 TL'den güne başladı. Kapalıçarşı'da gram altın 4.375 – 4.425 TL bandında işlem görürken, çeyrek altın 7.230 TL'den satılıyor. Uzmanlar, ons altında kısa vadede 3.300 doların destek, 3.375 doların ise direnç seviyesi olduğunu aktarıyor.