Fiyatlara nasıl yansıdı? İşte Beyaz Saray'daki tarihi zirveye altının ilk tepkisi

Fiyatlara nasıl yansıdı? İşte Beyaz Saray'daki tarihi zirveye altının ilk tepkisi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fiyatlara nasıl yansıdı? İşte Beyaz Saray'daki tarihi zirveye altının ilk tepkisi
Haber Videosu

Altın fiyatları, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin diplomatik gelişmelere sınırlı tepki verdi. Küresel piyasalarda ons altın 3.338 dolarda yatay seyrederken, iç piyasada gram altın 4.387 TL, çeyrek altın ise 7.230 TL'den işlem görüyor. Analistler, piyasalarda asıl odak noktasının FED'in faiz indirim süreci olduğunu belirtiyor.

Rusya- Ukrayna savaşının sona ermesi için küresel diplomatik girişimler hız kazandı. ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska'daki buluşmasının ardından, gözler bu kez Beyaz Saray'daki kritik görüşmeye çevrildi.

TRUMP'TAN ÜÇLÜ GÖRÜŞME MESAJI

Washington'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir araya gelen Trump, zirve sonrası yaptığı açıklamada, Putin ile Zelenskiy arasında bir görüşme planlandığını, ardından kendisinin de dahil olacağı üçlü bir toplantı yapılacağını duyurdu. Putin'in müzakerecisi Kirill Dmitriev de sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Bugün diplomasi açısından önemli bir gün. Odak noktamız geçici ateşkes değil, kalıcı barış" ifadelerini kullandı.

ALTIN PİYASALARINDA YATAY SEYİR

Son günlerdeki diplomatik gelişmeler, finans piyasalarında da yakından izleniyor. Küresel piyasalarda ons altın, bugünkü işlemlerde 3.338 dolar seviyesinde yatay seyrini sürdürüyor. Analistler, jeopolitik tansiyonun azalmasına rağmen altın fiyatlarının daha çok zayıf dolar ve FED'in faiz politikalarına odaklandığını belirtiyor.

PİYASALARIN GÖZÜ FED'DE

Uzmanlara göre altın fiyatları, Trump-Zelenskiy görüşmesine sınırlı tepki verdi. Bu durum, jeopolitik gelişmelerin büyük ölçüde fiyatlara dahil olduğunu gösteriyor. Piyasaların asıl gündeminde ise FED'in faiz indirim süreci var. Eylülde 25 baz puanlık indirimin beklendiğini belirten analistler, bu yıl içinde toplam 2 ya da 3 faiz indirimi ihtimalinin masada olduğunu ifade ediyor.

19 AĞUSTOS 2025 ALTIN FİYATLARI

İç piyasada gram altın 4.387 TL'den güne başladı. Kapalıçarşı'da gram altın 4.375 – 4.425 TL bandında işlem görürken, çeyrek altın 7.230 TL'den satılıyor. Uzmanlar, ons altında kısa vadede 3.300 doların destek, 3.375 doların ise direnç seviyesi olduğunu aktarıyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya
Beyaz Saray'daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi

Trump duyurdu! Dünyanın kilitlendiği zirveden sürpriz karar çıktı
Ukrayna'dan ABD'ye 100 milyar dolarlık silah satın alımı anlaşması teklifi

Beyaz Saray'daki tarihi zirveye Zelenski'nin teklifi damga vurdu
Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, artık zorunlu olacak

Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, artık zorunlu olacak
Memur-Sen'den hükümetin zam teklifine yanıt

Memurların grevi hemen bitmeyecek gibi! Teklife yanıt geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan Çakır cinayetinde 4 tutuklama

Türkiye'nin konuştuğu kan donduran cinayette çok sayıda tutuklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.