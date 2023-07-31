Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Filistin meselesini görüştü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Filistin meselesindeki gelişmeleri ele aldı. İki lider, ilişkileri güçlendirme ve her alanda geliştirmenin yollarını ele alırken, ortak öneme sahip konularda işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kaldı. Abbas, İsrail'in Filistin halkına yönelik işlediği suçlar hakkında Sisi'ye bilgi verdi. Sisi ise Filistin halkının özgürlük ve bağımsızlık mücadelesine desteklerini vurguladı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi Filistin meselesindeki gelişmeleri ele aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre Abbas ile Sisi, Filistinli grupların Mısır'ın El-Alameyn kentindeki toplantısının ardından bir araya geldi.

Abbas ile Sisi, ilişkileri güçlendirme ve her alanda geliştirmenin yollarını ele alırken, iki ülke arasındaki koordinasyon ve işbirliği çerçevesinde ortak öneme sahip konularda istişareyi devam ettirme konusunda mutabık kaldı.

Görüşmede Abbas, Sisi'ye İsrail'in Filistin halkına, topraklarına ve kutsal değerlerine yönelik işlediği suçları da içeren Filistin meselesindeki son gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Filistin ulusal birliğinin sağlanması amacıyla dün Mısır'ın Alameyn kentinde düzenlenen Filistinli grupların genel sekreterleri toplantısını hatırlatan Abbas, Sisi'ye ülkesinin bu toplantıya ev sahipliği yapmasının yanı sıra Filistin uzlaşısının, ulusal birliğinin sağlanması konusundaki desteği için teşekkür etti.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi de ülkesinin Filistin meselesinin yanı sıra Filistin halkının özgürlük ve bağımsızlığını elde etmesine, başkenti Kudüs olan bağımsız devletinin kurulmasına ilişkin hakları konusundaki destekçi tutumundan söz etti.

Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın İsrail'in 3 Temmuz'da Cenin Mülteci Kampı'na başlattığı 48 saatlik kuşatma, hava ve kara saldırılarının ardından 10 Temmuz'da yaptığı çağrı üzerine Filistinli gruplar dün, Mısır'ın El-Alameyn kentinde genel sekreterler düzeyinde toplanmıştı.