Bakan Fidan'dan Endonezya temaslarına ilişkin açıklama: 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini değerlendirdik

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Endonezya'daki temaslarına ilişkin yaptığı açıklamada, iki ülke arasında belirlenen 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılmasını sağlayacak projelerin detaylı şekilde değerlendirildiğini belirterek, "İki kardeş ülke olarak ortak değerlerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda yoğun iş birliğimizi sürdüreceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sanal medya hesabından Endonezya ziyaretine ilişkin bir açıklama yayımladı. Singapur ziyaretinin ardından stratejik ortak Endonezya'da gerçekleştirilen temasların, gündemdeki çok boyutlu konuların takibi bakımından son derece verimli geçtiğini aktaran Bakan Fidan, "Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto tarafından kabulümde ve Dışişleri Bakanı Sugiono'yla yaptığımız görüşmede; savunma sanayiinden enerji ve ulaştırmaya, yapay zekadan helal gıda sektörüne uzanan geniş bir yelpazede süren iş birliğimizi ve atacağımız ortak adımları ele aldık. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Cumhurbaşkanı Subianto tarafından belirlenen 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmamızı sağlayacak projeleri detaylı şekilde değerlendirdik. Her iki tarafın da ortaya koyduğu vizyon, Türkiye ve Endonezya'nın önümüzdeki dönemde çok daha somut ve etkili sonuçlar doğuracak biçimde çalışmaya hazır olduğunu gösterdi" değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmelerde bölgesel ve küresel gelişmelerin de masaya yatırıldığını belirten Bakan Fidan, "Görüşmelerimizde ayrıca, Orta Doğu'daki gelişmeler ve Asya-Pasifik'teki stratejik dengeler başta olmak üzere, bölgesel ve küresel meseleler hakkında derinlikli ve kapsamlı fikir alışverişinde bulunduk. Filistin meselesindeki yakın eş güdümümüz, önümüzdeki dönemde aynı kararlılıkla devam edecek. İki kardeş ülke olarak ortak değerlerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda yoğun iş birliğimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı