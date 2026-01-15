Fatih Dönmez: Enerji artık çatışma nedeni değil, bölgesel iş birliklerinin anahtarıdır

Dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası, bu yıl ikinci kez düzenlenen Uluslararası Ayder Forumu'na ev sahipliği yapıyor. Genel koordinatörlüğünü Arif Ekşi'nin üstlendiği forum, " Enerji, Güvenlik ve Diplomasi" temasıyla 14-17 Ocak tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA), Rize Valiliği ve Rize Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen organizasyona yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda bakan, milletvekili ve üst düzey temsilci katılıyor.

"ENERJİ, BÖLGE VE DÜNYA İÇİN STRATEJİK BİR BAŞLIK"

Forum kapsamında Haberler.com'a özel açıklamalarda bulunan KEİPA Türkiye Delegasyonu Başkanı Fatih Dönmez, bu yıl ele alınan enerji temasının hem Türkiye hem de bölge açısından son derece kritik olduğunu vurguladı. Geçtiğimiz yıl lojistik başlığının işlendiğini hatırlatan Dönmez, bu yıl enerjinin tüm boyutlarıyla masaya yatırıldığını belirtti. Yurt içinden ve yurt dışından bakanların, delegasyon üyelerinin ve parlamenterlerin foruma yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Dönmez, KEİPA olarak bu organizasyona tam destek verdiklerini söyledi.

Dönmez, enerji konusunun tarih boyunca çatışmaların ve savaşların temel sebeplerinden biri olduğuna dikkat çekerek, artık enerjinin bir çatışma nedeni değil, barışın ve iş birliğinin anahtarı olması gerektiğini dile getirdi. Günümüz dünyasında enerjisiz bir yaşamın mümkün olmadığını belirten Dönmez, enerjiye erişimin adil, güvenli ve ekonomik yollarla sağlanmasının küresel istikrar açısından hayati öneme sahip olduğunu ifade etti.

"AYDER FORUMU, RİZE'Yİ YENİ BİR VİZYONLA BULUŞTURUYOR"

Fatih Dönmez, Ayder Forumu'nun Rize için yalnızca doğal turizmi değil, aynı zamanda sosyal, siyasi ve diplomatik bir kimliği de öne çıkardığını söyledi. Cumhurbaşkanı'nın vizyonu doğrultusunda bu tür uluslararası etkinliklerin artırılmasının hedeflendiğini vurgulayan Dönmez, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve KEİPA olarak bu sürece destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Önümüzdeki yıl forumun sağlık temasıyla düzenlenmesinin planlandığını aktaran Dönmez, Ayder Forumu'nun birkaç yıl içinde uluslararası alanda tanınan önemli platformlardan biri haline geleceğine inandığını söyledi. Dönmez ayrıca, organizasyonun kamuoyuna doğru ve etkin şekilde aktarılmasındaki katkılarından dolayı Haberler.com'a teşekkür etti.