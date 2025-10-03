Fas'ta Protestolarda İki Ölü, Gençler Ekonomik Krize Tepki Gösteriyor

Fas'ta, sahil kenti Agadir yakınlarındaki bir polis karakoluna baskın düzenleyen göstericilere polisin ateş açması sonucu en az iki kişi hayatını kaybetti.

Ülkede hükümetin kamu hizmetlerini iyileştirmek ve ekonomik krizle mücadele etmek yerine 2030 FIFA Dünya Kupası için futbol stadyumları inşa etme kararına tepkiler artıyor.

27 Eylül'den bu yana Fas'ta gençlerin öncülük ettiği büyük protestolarda ilk ölümler yaşandı.

"Stadyumlar burada, ama hastaneler nerede?" Z kuşağı protestocuları arasında popüler bir slogan.

BBC'ye konuşan bir gösterici, Cezayir sınırındaki Vecde kentindeki hastanenin adeta bir "hapishane" gibi olduğunu söyledi.

İsminin açıklanmasını istemeyen protestocu, hastanenin kirli olduğunu ve hastaların doktora görünmek için güvenlik görevlilerine ve hemşirelere rüşvet vermek zorunda kaldığını söyledi.

Devlete ait haber ajansına göre, protestolar gece saatlerinde gerçekleşiyor.

Polis, 1 Ekim akşamı karakollarına "saldırıyı" püskürtmek için "meşru müdafaa" kapsamında ateş açmak zorunda kaldıklarını söyledi.

İçişleri Bakanlığı aynı gün günü yaptığı açıklamada, halkın yasalar çerçevesinde protesto hakkının korunacağını söyledi.

Fas'ın uluslararası telefon koduna atıfla GenZ 212 olarak bilinen gençlik öncülüğündeki protesto hareketinin örgütleyicileri, şiddetten uzak durdu.

Çoğunlukla sosyal medya üzerinden eylemler düzenliyorlar ve resmi bir liderlik yapısına sahip değiller.

400'den fazla kişi gözaltına alındı

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Fas'ta resmi işsizlik oranı yüzde 12,8, gençler arasında işsizlik oranı yüzde 35,8'e, üniversite mezunları arasında ise yüzde 19'a yükseldi.

Protestolar başkent Rabat, ülkenin başlıca ticaret şehri Kazablanka ve İspanya'dan feribotla Fas'a giden turistlerin varış noktası olan liman kenti Tanca'da da yaşandı.

Yerel basına göre, Fas'ın turistik merkezi Marakeş'te de şiddet olayları yaşandı ve protestocular bir polis karakolunu yaktı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Raşid El Halfi, Fas genelinde çıkan olaylar nedeniyle 409 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

260'tan fazla polis memuru ve 20 göstericinin yaralandığını, 40 polis aracı ve 20 özel aracın yakıldığını aktardı.

Protestolar, bu yaz Nepal, Endonezya, Filipinler ve Madagaskar'da gençlerin öncülük ettiği benzer büyük ölçekli gösterilerin ardından geldi.

Nepal'deki ayaklanma başbakanın istifasına yol açarken, Madagaskar Devlet Başkanı da protestocuları yatıştırmak amacıyla 29 Eylül'de hükümeti feshetti.

Fas'ın iktidar koalisyonu 30 Eylül'de yayınladığı bildiride, gençlerle "kurumlar ve kamusal alan içerisinde gerçekçi çözümler bulmak için" diyaloğa girmeye istekli olduklarını ifade etti.

Ayrıca, "güvenlik makamlarının ilgili yasal prosedürlere uygun olarak dengeli tepki vermesi" de övüldü.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisinde yapay zekadan da faydalanıldı.