Haberler

Ev değil gizli bir banka! Arkeolojik kazılarda 90 kilo para bulundu

Ev değil gizli bir banka! Arkeolojik kazılarda 90 kilo para bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'da küçük bir köyde yapılan arkeolojik kazılarda Roma dönemine ait antik bir evin zeminine gömülü 3 büyük seramik kap bulundu. Kaplardan 1800 yıllık kilolarca Roma parası çıkarken, evi andıran yapının gizli bir banka olarak işletildiği sonucuna varıldı.

Fransa Ulusal Koruma Amaçlı Arkeolojik Araştırmalar Enstitüsü'ne (INRAP) bağlı uzmanların yürüttüğü kazıda, Roma dönemine ait büyük bir sikke topluluğu gün yüzüne çıkarıldı. Elde edilen bulgular, o dönemde insanların paralarını nasıl sakladığına ve tasarruf yöntemlerine dair önemli ipuçları sunuyor.

İLK KAPTAN 38 KG AĞIRLIĞINDA PARA ÇIKTI

Kazı ekibinin ilk bulduğu kap yaklaşık 38 kilogram ağırlığında para içeriyordu. Bu miktarın 23–24 bin adet antik sikkeye denk geldiği belirtildi. İkinci kap ise daha da ağırdı; toplam ağırlığı 50 kiloya ulaştı ve içinde yaklaşık 18–19 bin adet sikke bulunduğu tahmin edildi. Üçüncü kap ise büyük ölçüde boş çıkarken, dibinde yalnızca birkaç sikke tespit edildi. Genel toplamda keşfedilen para sayısının 40 bini aştığı ifade edildi. Sikkelerin MS 280–310 yılları arasına tarihlendiği, bazı paraların bağımsız bir dönem geçiren Galyalı İmparatorları tasvir ettiği kaydedildi.

Ev değil gizli bir banka! Arkeolojik kazılarda 90 kilo para bulundu

"EV TİPİ MEVDUAT HESABI"

Uzmanlar, bu bulgunun tipik bir gömü hazinesi örneğinden farklı olduğuna dikkat çekti. Seramik kapların ev içinde özel olarak kazılmış çukurlara yerleştirildiği, ağız kısımlarının ise zeminin tam hizasında bırakıldığı belirlendi. Bu düzenek sayesinde ev sahiplerinin kaplara kolayca ulaşabildiği, ihtiyaç duydukça para ekleyip çıkarabildiği anlaşıldı. Arkeologlara göre bu yapı, antik dönemde bir tür "ev tipi sabit mevduat hesabı" ya da gizli kasa işlevi görüyordu.

Ev değil gizli bir banka! Arkeolojik kazılarda 90 kilo para bulundu

SİKKELER TEK TEK İNCELENECEK

Keşif, Roma döneminde kırsal kesimde yaşayanların bile büyük miktarlarda tasarruf yapabildiğini ve paralarını sistemli şekilde sakladığını ortaya koyuyor. Uzmanlar şimdi sikkeleri tek tek inceleyerek dönemin enflasyon oranları, ekonomik dalgalanmaları ve bölgedeki ticari faaliyetlere ilişkin yeni veriler elde etmeyi hedefliyor.

Ev değil gizli bir banka! Arkeolojik kazılarda 90 kilo para bulundu

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım

Bahçeli'den Mesud Barzani'ye yanıt
Vatandaş tepki gösterdi, vali harekete geçti! 2 bin 200 dönümlük arazideki dev proje iptal edildi

Vali, 2 bin 200 dönümlük arazideki dev projeyi iptal etti
86 yaşındaki Rüstem dede 50 yıldır sadece çay içip ve gofret yiyor

86'lık Rüstem dede 50 yıldır sadece 2 ürünle besleniyor
Eczacının, ilaçları içmek için verdiği yöntem ortalığı karıştıracak

"İlaçları böyle için" diyen eczacının tavsiyesi ortalığı karıştıracak
Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım

Bahçeli'den Mesud Barzani'ye yanıt
Ozan Güven müjdeyi verdi, yıllar önce rol aldığı meşhur dizi yeniden çekilecek

Yıllar önce rol aldığı meşhur dizi yeniden çekilecek
1 ay içinde 3 kez tutuklanan Arif Kocabıyık, yine tutuklandı

1 ay içinde 3 kez tutuklanmıştı! Sonu yine aynı oldu
Büyük bir hevesle paketleri açtı, hayal kırıklığını anbean kaydetti

Büyük bir hevesle paketleri açtı, hayal kırıklığını anbean kaydetti
Fenerbahçe taraftarından En-Nesyri'ye büyük tepki

Bu pozisyon pahalıya patladı! Taraftarlardan büyük tepki
Sosyal medyadan tanıştığı kadının evine gitti, hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medyadan tanıştığı kadının evine gitti, hayatının şokunu yaşadı
Domenico Tedesco'dan Galatasaray sorusuna flaş cevap

Galatasaray sorusuna flaş cevap
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, eşine böyle sesleniyormuş: Koca kaplanı...

Ünlü şarkıcı, eşine böyle sesleniyormuş: Koca kaplanı...
Kumbarası para dolu ama gözyaşlarına boğuldu

Kumbarası para dolu ama gözyaşlarına boğuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.