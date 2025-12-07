Ev değil gizli bir banka! Arkeolojik kazılarda 90 kilo para bulundu

Fransa Ulusal Koruma Amaçlı Arkeolojik Araştırmalar Enstitüsü'ne (INRAP) bağlı uzmanların yürüttüğü kazıda, Roma dönemine ait büyük bir sikke topluluğu gün yüzüne çıkarıldı. Elde edilen bulgular, o dönemde insanların paralarını nasıl sakladığına ve tasarruf yöntemlerine dair önemli ipuçları sunuyor.

İLK KAPTAN 38 KG AĞIRLIĞINDA PARA ÇIKTI

Kazı ekibinin ilk bulduğu kap yaklaşık 38 kilogram ağırlığında para içeriyordu. Bu miktarın 23–24 bin adet antik sikkeye denk geldiği belirtildi. İkinci kap ise daha da ağırdı; toplam ağırlığı 50 kiloya ulaştı ve içinde yaklaşık 18–19 bin adet sikke bulunduğu tahmin edildi. Üçüncü kap ise büyük ölçüde boş çıkarken, dibinde yalnızca birkaç sikke tespit edildi. Genel toplamda keşfedilen para sayısının 40 bini aştığı ifade edildi. Sikkelerin MS 280–310 yılları arasına tarihlendiği, bazı paraların bağımsız bir dönem geçiren Galyalı İmparatorları tasvir ettiği kaydedildi.

"EV TİPİ MEVDUAT HESABI"

Uzmanlar, bu bulgunun tipik bir gömü hazinesi örneğinden farklı olduğuna dikkat çekti. Seramik kapların ev içinde özel olarak kazılmış çukurlara yerleştirildiği, ağız kısımlarının ise zeminin tam hizasında bırakıldığı belirlendi. Bu düzenek sayesinde ev sahiplerinin kaplara kolayca ulaşabildiği, ihtiyaç duydukça para ekleyip çıkarabildiği anlaşıldı. Arkeologlara göre bu yapı, antik dönemde bir tür "ev tipi sabit mevduat hesabı" ya da gizli kasa işlevi görüyordu.

SİKKELER TEK TEK İNCELENECEK

Keşif, Roma döneminde kırsal kesimde yaşayanların bile büyük miktarlarda tasarruf yapabildiğini ve paralarını sistemli şekilde sakladığını ortaya koyuyor. Uzmanlar şimdi sikkeleri tek tek inceleyerek dönemin enflasyon oranları, ekonomik dalgalanmaları ve bölgedeki ticari faaliyetlere ilişkin yeni veriler elde etmeyi hedefliyor.