Enerji krizi derinleşiyor: Avustralya karne ile satışa hazırlanıyor

Orta Doğu'da patlak veren savaş birinci ayına yaklaşırken, enerji tesislerinin art arta vurulması ve Hürmüz Boğazı'nın kapanması ile baş gösteren tedarik krizi ülkeleri sarsmaya başladı. Krize kısıtlı dizel stoku ile yakalanan Avustralya enerji krizinin eşiğinde. Hükümet en kötü senaryoya karşı hazırlık yapıldığını duyurdu. Karne ile satış bile gündemde.

  • Avustralya'da yüzlerce benzin istasyonunda benzin ve dizel stokları tükenmiştir.
  • Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen, ülkenin en kötü senaryoya karşı hazırlık yaptığını açıklamıştır.
  • Uzmanlar, Avustralya'da yakıt dağıtımında kısıtlamalar ve bazı bölgelerde karne uygulamasının gündeme gelebileceğini belirtmiştir.

Orta Doğu'daki savaşın birinci ayına yaklaşılırken, enerji tesislerine yapılan saldırılar ve Hürmüz Boğazı'nın kapanması ile başlayan tedarik krizi, dünya genelinde etkisini gösteriyor. Bu krizden en çok etkilenen ülkelerden biri olan Avustralya, kısıtlı dizel stoku ile enerji krizinin eşiğine geldi.

Avustralya genelinde yaşanan yakıt krizi, ülke çapında ciddi tedarik sorunlarını beraberinde getirdi. Yüzlerce benzin istasyonunda benzin ve dizel stokları tükenirken, bazı bölgelerde akaryakıt tamamen bulunamaz hale geldi.

SATIŞLAR DURMA NOKTASINDA

Son günlerde artan talep ve tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle birçok istasyonda yakıt satışları durma noktasına geldi. Özellikle kırsal bölgelerde krizin daha derin hissedildiği belirtiliyor. Öyle ki pek akaryakıt istasyonunda benzin pompalarının üzerinde " Bu hortum şu anda kullanılamıyor" ibareleri bulunuyor.

HÜKÜMETTEN EN KÖTÜ SENARYO UYARISI

İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen, durumun ciddiyetine dikkat çekerek ülkenin en kötü senaryoya karşı hazırlık yaptığını açıkladı. Yetkililer, stratejik rezervlerin kullanımı ve alternatif tedarik yolları üzerinde çalışıldığını bildirdi.

TARIM VE LOJİSTİK SEKTÖRÜ ALARMDA

Yakıt sıkıntısı en çok tarım ve lojistik sektörlerini etkiledi. Çiftçiler üretim ve sevkiyat süreçlerinde aksama yaşandığını belirtirken, lojistik firmaları da teslimat sürelerinin uzadığını ve maliyetlerin arttığını ifade etti.

ACİL ÖNLEMLER GÜNDEMDE

Uzmanlar, krizin uzaması halinde yakıt dağıtımında kısıtlamalara gidilebileceğini ve bazı bölgelerde karne uygulamasının dahi gündeme gelebileceğini belirtiyor. Hükümetin kısa vadede piyasayı rahatlatacak adımlar atması bekleniyor.

Elif Yeşil
