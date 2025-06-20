Endonezya Devlet Başkanı Subianto: Tek kutuplu dünya geçmişte kaldı

Endonezya Devlet Başkanı Subianto: Tek kutuplu dünya geçmişte kaldı
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Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, St. Petersburg Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Subianto, "Tek kutuplu dünya geçmişte kaldı; yeni bir küresel gerçeklik ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, "Tek kutuplu dünya geçmişte kaldı; yeni bir küresel gerçeklik ortaya çıkıyor" açıklamasında bulundu.

Rusya'nın St. Petersburg kenti kritik bir zirveye ev sahipliği yaptı.St. Petersburg Ekonomi Forumu, dünya liderlerinin katılımıyla gerçekleşti.

ENDONEZYA DEVLET BAŞKANI'NDAN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Forum'da yapılan konuşmalar arasında Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto'nun yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

"Dünyanın çok kutuplu hale gelmesi gerektiğine inanıyoruz ve aslında bu zaten oluyor" diyen Subianto, "Tek kutuplu dünya geçmişte kaldı; yeni bir küresel gerçeklik ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Serhat Yılmaz - Dünya
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