Elon Musk seçimi kazandırdığı Trump'a rakip oluyor

Elon Musk seçimi kazandırdığı Trump'a rakip oluyor
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ABD Başkanı Donald Trump ile büyük bir kavgaya tutuşan Elon Musk yeni bir siyasi parti kurma fikrini kamuoyuyla paylaştı. Musk'ın "ABD'de gerçekten ortadaki yüzde 80'i temsil eden yeni bir siyasi parti kurmanın zamanı geldi mi?" sorusunu yönelttiği anketten yüzde 80,4 oranında "Evet" yanıtı çıktı. Sonuca atıfta bulunan Musk "İnsanların tam olarak yüzde 80'i aynı fikirde. Bu kaderdir" dedi.

Tesla ve SpaceX'in sahibi ABD'li iş insanı Elon Musk, ABD Başkan Donald Trump ile aralarında geçen karşılıklı suçlamaların ardından, "Amerikan Partisi" (The American Party) isimli yeni bir siyasi parti kurma fikrini kamuoyuyla paylaştı.

Musk, sahibi olduğu X sosyal medya platformu üzerinden yeni bir siyasi parti kurma fikrine ilişkin paylaşım yaptı. X üzerinden konuya ilişkin anket düzenleyen Musk, ülkede yeni bir siyasi partiye ihtiyaç olup olmadığını sordu.

"YÜZDE 80,4'Ü 'EVET' YANITI VERDİ"

Musk, "ABD'de gerçekten ortadaki yüzde 80'i temsil eden yeni bir siyasi parti kurmanın zamanı geldi mi?" ifadesini kullandı. Ankete katılanların yüzde 80,4'ü Musk'ın sorusuna "evet" diye cevap verirken, yüzde 19,6'sı "hayır" şeklinde oy kullandı.

"BU KADERDİR"

Anketin sonucuna atıfta bulunan Musk, "İnsanlar konuştu. ABD'de ortadaki yüzde 80'i temsil edecek yeni bir siyasi partiye ihtiyaç var. Ve insanların tam olarak yüzde 80'i aynı fikirde. Bu kaderdir." değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Trump'ın, seçim kampanyasında vadettiği vergi indirimlerinin hayata geçirilmesini amaçlayan ve Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilerek Senato'ya gönderilen "Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı", Musk'ın eleştirilerinin odağı olmuş ve ardından Trump ile Musk arasında karşılıklı suçlamalar birbirini izlemişti.

Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Dünya
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMehmet Tolu:

Elon dünyanın kaderini değiştirse ne güzel olur.

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Haber YorumlarıCristiano Ronaldo:

Tommy, Rocky'e Meydan Okuyor

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

bir gizli tanığın verdiği beyana göre geçenlerde turumpa yapılan suiskasti İmamoğlu azmettirmişmiş zaten ondan her şey beklenir o gizli tanık keneddye yapılan suikasttede İmamoğlunun rolünün olduğunu düşünüyor öyle duymuşmuş

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Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

E tabi orası amerika. Türkiyede olsa musk cezaevinde yatardı

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