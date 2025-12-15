Dünyaca ünlü marka veda ediyor! Son 8 gün tüm ürünler indirimli satılacak

ABD'nin Minnesota eyaletinde faaliyet gösteren ve "ucuz ama şık" konseptiyle geniş bir müşteri kitlesine ulaşan moda markası Primp, faaliyetlerine son verme kararı aldı. Şirket, hem fiziksel mağazalarını hem de çevrimiçi satış platformlarını kapatmaya yönelik süreci resmen başlattığını duyurdu.

TÜM ÜRÜNLERDE YÜZDE 50 İNDİRİM

Kapanış kararıyla birlikte Primp, müşterilerine yönelik kapsamlı bir tasfiye kampanyası başlattı. Mağazalar ve internet sitesi üzerinden yapılan satışlarda tüm ürünlerde yüzde 50 indirim uygulanırken, hediye kartları ve sadakat puanlarının da bu süreçte kullanılabileceği belirtildi.

8 GÜN SONRA TAMAMEN KAPANACAK

Marka yönetimi tarafından yapılan açıklamaya göre, Primp'e ait web sitesi ve faaliyette olan tüm mağazalar 23 Aralık 2025 itibarıyla kalıcı olarak kapanacak.

"VEDA İNDİRİMİMİZ BAŞLIYOR"

Primp'in kurucu ortağı Wesley Uthus Instagram'da yaptığı açıklamada, "İşletmemizin son günü 23 Aralık olacak. Bugün Veda İndirimimiz başlıyor: Her şeyde %50 indirim, alışveriş yapma, anıları tazeleme, hediye kartlarınızı ve sadakat puanlarınızı kullanma ve çok sevdiğim bu yeri kutlama fırsatı" dedi.

İFLAS BAŞVURUSU YAPILMADI

Öte yandan işletme sahipleri kapanma nedenine dair bir açıklama yapmadı ve herhangi bir iflas başvurusu da yapılmadı.

"UYGUN FİYATLA STİL" ANLAYIŞI

Primp, 2010 yılında Michele Henry ve Wesley Uthus tarafından "uygun fiyatla stil" anlayışıyla kuruldu. İlk mağazasını St. Paul kentinde açan marka, kısa sürede Twin Cities bölgesinin dışına taşarak Sioux Falls ve Fargo gibi şehirlerde de faaliyet göstermeye başladı. Koleksiyonlarının büyük bölümünü 100 doların altında fiyatlandıran Primp, trend ürünleri ve kişisel alışveriş deneyimiyle sadık bir müşteri kitlesi oluşturdu.