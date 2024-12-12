Dünya'nın en güçlü 100 kadını arasında Türkiye'den tek isim var!

Forbes dergisi tarafından her yıl yayımlanan "Dünya'nın En Güçlü 100 Kadını" listesi açıklandı. Toplamda 33 trilyon dolarlık ekonomik güce sahip olan bu listeye Türkiye'den girmeyi başaran tek isim, Sabancı Holding'in ilk kadın yöneticisi Güler Sabancı oldu. Sabancı, genel sıralamada 80. basamakta yer aldı.

TÜRKİYE'DEN TEK İSİM

Forbes, Güler Sabancı'nın başarı dolu kariyerine övgüde bulunarak, onun Sabancı Üniversitesi'nin kurucu başkanı ve Sabancı Vakfı Başkanı olarak Türkiye'deki sosyal sorumluluk projelerine öncülük ettiğini vurguladı. Ayrıca, Avrupa Sanayi Yuvarlak Masası'nın (ERT) ilk kadın üyesi olması ve MIT Enerji Girişimi Dış Danışma Kurulu'ndaki rolü de dikkat çeken başarılar arasında yer aldı. Listenin ilk dört sırasına siyaset sahnesinden önemli isimler damgasını vurdu. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen birinci sırada yer alırken, onu Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ikinci, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni üçüncü ve Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum dördüncü sırada takip etti.

İş dünyası kategorisinde, genel sıralamada beşinci olan General Motors CEO'su Mary Barra zirvede yer alıyor. Onu Accenture CEO'su Julie Sweet ve Elevance CEO'su Gail Boudreaux izliyor. Güler Sabancı, iş dünyası kategorisinde uzun yıllardır listeye girme başarısını sürdürüyor. Listede ayrıca, Orta Doğu'nun en büyük holdinglerinden birinin yönetici direktörü olan Raja Easa Al Gurg da yer alarak dikkat çekti.