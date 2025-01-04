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Dünya devi Türkiye'de İHA fabrikası açıyor

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ABD'li teknoloji ve savunma şirketi ZenaTech, Türkiye'de büyük bir yatırım yapmayı planlıyor. Şirket, insansız hava araçları (İHA) üretmek için bir tesis kurarak, 1000 adet ZenaDrone 1000 üretmeyi hedefliyor. Bu hamle, Türkiye'nin İHA üretimindeki gücünü pekiştirecek.

Türkiye, Bayraktar, ANKA, Kargu ve Karayel gibi dünyaca ünlü İHA'larla, savunma sanayiinde önemli bir oyuncu haline geldi. 2022 yılı itibarıyla Türkiye, dünya drone gücü liginde ABD'nin ardından ikinci sırada yer alıyor ve yaklaşık 1500 insansız hava aracıyla büyük bir güce sahip.

ZENATECH, SAVUNMA SANAYİİNE YENİ BİR SOLUK GETİRECEK

ABD'nin ZenaTech şirketi, Türkiye'de tesis açarak, savunma ve tarım sektörlerine yönelik drone üretimine hız verecek. Şirket, ZenaDrone 1000 modelini ABD Savunma Bakanlığı ve NATO için üretecek. Bu adım, Türkiye'nin savunma sanayiindeki uluslararası rekabet gücünü artıracak.

ZENATECH CEO'SU: TÜRKİYE, DENEYSEL DRONE TESTLERİ İÇİN İDEAL BİR MERKEZ

ZenaTech CEO'su Shaun Passley, Türkiye'de kuracakları test tesisinin, ZenaDrone 1000'in gelişimini hızlandıracağını belirtti. Türkiye'nin, savunma sanayi inovasyonu ve deneysel drone testleri için mükemmel bir lokasyon sunduğuna değinen Passley, bu yatırımların gelecekteki projelere önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

SAVUNMA DRONE'U UYGULAMALARI İÇİN İLERİ TEKNOLOJİ TESTLERİ

Yeni tesis, İstihbarat, Gözetleme, Keşif ve Hedefleme (ISRT) başta olmak üzere savunma drone uygulamalarını test edecek. Ayrıca, ZenaTech, aynı anda uçan birden fazla drone'un yönetimini sağlayan bir mobil Drone Komuta Merkezi geliştirecek. Bu merkez, iletişim ve kontrol açısından önemli bir rol üstlenecek.

ZENATECH'İN KÜRESEL BÜYÜME STRATEJİSİ: YÜKSEK HIZDA BÜYÜME

2017 yılında tarım endüstrisi için kurulan ZenaTech, 2023 yılı itibarıyla ABD Hava Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri ile başarılı denemeler gerçekleştirmiş ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde ikinci tesisini açmıştır. Küresel askeri drone pazarının 2032 yılına kadar 47 milyar dolara ulaşması bekleniyor. ZenaDrone, bu büyüyen pazardan pay almayı hedefliyor ve çeşitli savunma sektörlerine odaklanıyor.

TÜRKİYE'DE İHA ÜRETİMİNE YATIRIM YAPAN YABANCI FİRMALAR ARTIYOR

ZenaTech'in Türkiye'de kuracağı tesis, ülkenin savunma sanayii ihracatındaki başarısını pekiştirecek ve yabancı firmaların Türkiye'ye olan ilgisini artıracak. Türkiye, dünya çapında insansız hava araçları üretim merkezi olma yolunda ilerliyor.

Dünya devi Türkiye'de İHA fabrikası açıyor
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıMGk:

Amerika ve İsrail yakın bir zaman da bölünecek, yıkılacak orada ki Yahudi sermeye Çin'e Yahudi olmayan sermaye ise Türkiye'ye gelecek diyorlar dı inanmazdık ama bak başlıyor

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Haber Yorumlarıyakup yağcı:

Şuna dikkat çekmek isterim. Sadece ucuz iş gücü değil bu alanda yetişmiş olan beyinleri insanları bizim iş insanlarının elinden almak bu alandaki başarılarımıza darbe vurmak bunun gibi kötü niyetli fikirlerin olduğunu düşünüyorum

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Haber Yorumlarıgökhan yıldırım:

bulmuşlar.bedava ülkeyi,ucuz köle.gibi çalişan işçileri,hikaye anlatiyorlar...

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Haber YorumlarıAli İğsek:

sana daha ucuza siha verecek üretimini , büyümeni baltalayacak , klasik senaryo . başka ülkemi kalmadı amerikaya yatırım yapacak uzun vade güzel plan

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

E hani yerli ve milli üretim yapan firmamız vardı , ne bu şimdi. Yeterli gelmedi herhalde

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Haber YorumlarıTekin Savga:

Gerek yok yatırımlarına önümüze engel olmak için burdalar

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Haber YorumlarıTekin Savga:

Bizi engellemeye çalışıyorlar önümüzü kapatarak gerek yok yatırımlarına

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