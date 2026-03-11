Dikkat çeken iddia: ABD'nin İran'daki asıl hedefi Hark Adası

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş devam ederken, petrol bu savaşta da en önemli konu başlıklarından birisi oldu. İngiliz medya kuruluşu The Telegraph'da ise konuyla ilgili dikkat çeken bir analiz yer aldı.

"ABD, İRAN'IN HARK ADASI'NI ELE GEÇİRMEK İSTİYOR"

Gazetedeki yazıya göre, ABD'nin İran'daki asıl hedefinin, Tahran'ın ham petrol ticaretinin önemli bir bölümünü gerçekleştirdiği Hark Adası'nı ele geçirmek olduğu iddia edildi. Haberde, ABD'nin operasyona sonuna kadar devam ederek adada tam kontrolü sağlayıp İran'ı zor durumda bırakmak istediği iddiası yer aldı.

"TRUMP, EKONOMİYİ İRAN REJİMİNİ DEVİRMEKTE KOZ OLARAK KULLANACAK"

İran'da bütçenin yüzde 40'ı petrol gelirlerinden oluşurken, Hark Adası'nı ABD'nin ele geçirmesi durumunda ülkede daha büyük ekonomik krizlerinden yaşanmasından endişe ediliyor. Aralık ayında ekonomik sıkıntılar nedeniyle ülke çapında başlayan protestolar hatırlandığında, Trump'ın İran'da rejimi devirme konusunda bir koz olarak kullanabileceği belirtiliyor.

"İRAN'DAN ÇİN'E 12 MİLYON VARİL PETROL TİCARETİ" İDDİASI

Öte yandan CNBC'nin uydu takip verilerine dayandırdığı haberine göre, Hürmüz Boğazı kapalı olmasına rağmen, İran'ın takip sistemini kapatarak karanlık gemilerle Çin'e savaşın başından bu yana yaklaşık 12 milyon varil petrol ulaştırdı.

"SAVAŞA RAĞMEN PETROL TİCARETİ SÜRDÜ"

Wall Street Journal'daki habere göre ise, İran, Hürmüz Boğazı üzerinden savaştan önceki döneme göre daha fazla petrol ihraç ediyor. Kpler tanker takip firmasına göre, 28 Şubat'ta savaşın başlamasından bu yana tankerler günde yaklaşık 2,1 milyon varil İran petrolü yükleniyor; bu verinin Şubat ayındaki seviyelerden biraz daha yüksek olduğu bildirildi.

Kaynak: Haberler.com