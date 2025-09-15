Dev otobüs firması iflas bayrağını çekti, yolcular ortada kaldı

Almanya'nın önde gelen otobüs taşımacılığı şirketlerinden Bernie Reisen, yaşadığı ciddi mali darboğazın ardından iflasını açıkladı. Şirketin faaliyetlerini durdurması, hem şehirler arası yolculuk yapan bireyleri hem de özel tur ve iş gezisi planlayan grupları doğrudan etkiledi.

BİNLERCE YOLCUNUN PLANI ALTÜST OLDU

İflas başvurusunun ardından Bernie Reisen'e ait çok sayıda sefer iptal edildi ya da belirsiz bir tarihe ertelendi. Bu durum, özellikle yaz tatili dönüşü için rezervasyon yapan yolcuların seyahat planlarını boşa çıkardı. Bilet iadesi alamayan ya da alternatif ulaşım bulmakta zorlanan birçok kişi, yaşadığı mağduriyeti sosyal medyada paylaşarak tepki gösterdi.

ÜLKE GENELİNDE YAYGIN HİZMET VERİYORDU

60 araçlık filosuyla Almanya'nın birçok bölgesinde hizmet veren şirket, yılda yaklaşık 2 milyon kilometre yol kat ediyordu. Bernie Reisen sadece tarifeli otobüs seferleriyle değil; okul gezileri, şirket turları, havaalanı transferleri ve özel grup organizasyonlarıyla da geniş bir müşteri kitlesine sahipti.

UYGUN FİYATLARI İLE DİKKAT ÇEKİYORDU

Konforlu otobüslerden modern minibüslere kadar geniş araç yelpazesiyle farklı ihtiyaçlara hitap eden firma, esnek yapısı ve çevreci taşımacılık anlayışıyla biliniyordu. Ayrıca B sınıfı ehliyetle kullanılabilen minibüs kiralama hizmetiyle bireysel kullanıcılara da cazip fiyatlarla ulaşmayı başarmıştı.

ARTAN MALİYETLER SONUN BAŞLANGICI OLDU

Sektördeki artan rekabet, yükselen yakıt fiyatları ve personel giderleri nedeniyle mali baskı altına giren Bernie Reisen, ayakta kalmakta zorlandı. Finansal yükün daha da ağırlaşması üzerine şirket iflas kararı aldı. Yetkililer, süreçten kaç yolcunun doğrudan etkilendiğine dair henüz net bir sayı vermedi.