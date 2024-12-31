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Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz

Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz
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Suriye'de yeni yönetimin Ulaştırma Bakanı Behaeddin Şerim, "Türkiye'nin denizcilik alanında çok büyük ve eskiye dayalı tecrübesi var. Bunlardan faydalanmak ve Türkiye ile ilişkilerimizi derinleştirmek istiyoruz" dedi.

Suriye'de yeni yönetimin Ulaştırma Bakanı Behaeddin Şerim, ulaştırma ve denizcilik sektörüne uygulanan yaptırımların incelendiğini belirterek "Yaptırımlar devrik rejimin kurbanlarına uygulanıyor. Bu engellemeleri tespit edip Dışişleri Bakanlığına raporluyoruz" ifadelerini kullandı. Şerim, Türkiye'nin denizcilik alanında tecrübeli olduğunu ve tecrübelerden faydalanmak istediklerini de sözlerine ekledi.

"ALTYAPI YOK EDİLDİ"

Şerim, nakliye alanında uygulanan yaptırımlar, Bakanlık ile özel sektör arasındaki zorluklar ve engellemelerin kaldırılmasına ilişkin görüşme yapmak üzere Tartus ilinde gemi ve deniz şirketi sahipleriyle bir araya geldi. Yeni yönetimin Ulaştırma Bakanı Şerim, burada değerlendirmelerde bulundu. Şerim, devrik Beşşar Esed rejiminde uygulanan yaptırımlar ve yaklaşık 14 yıl süren savaş nedeniyle ülkedeki altyapının yok edildiğine işaret ederek "Bu toplantı mevcut engellemeleri tespit etmek ve onları kaldırmak için yapılıyor. Gelişmiş ülkelerdeki ulaşım seviyesini hedefliyoruz. Aşamalı olarak ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Lazkiye sularında demir atacak herhangi gemiye uygulanacak yaptırımın, Suriye halkını ve ekonomiyi olumsuz etkileyeceğini belirten Şerim, "Yaptırımlarla maliyet artacak, denizcilik sektöründe çalışanların diplomalarının geçerliliği olmayacak, çalışma fırsatı azalacak." diye konuştu.

Şerim, "Halihazırda yaptırımlar devrik rejimin kurbanlarına uygulanıyor. Bakanlıktaki engellemeleri tespit edip Dışişleri Bakanlığına raporluyoruz. Devrik rejim 14 yıl halkla savaştı. Abluka uyguladı. Kimyasal kullandı. Yaptırımlar kalksın, Suriye halkı daha iyi bir yaşam sürdürsün." dedi.

"TÜRKİYE'NİN TECRÜBELERİNDEN FAYDALANMAK İSTİYORUZ"

Karabük Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümünden mezun Denizcilik Yönetim Müdürü Abdülcevad Keyyali de Suriye'de çok başarılı iş insanları olmasına karşın denizciliğin 2011 öncesinde de çok gelişmiş olmadığını kaydetti.

Ekonomik baskı ve yaptırımlar nedeniyle iş insanlarının göç etmek zorunda kaldığını söyleyen Keyyali, "Suriyeli gemi sahipleri ticaret yaparken başka ülkelerin bayraklarını kullanıyor. Suriye bayrağını kullanmazlar ve bu bayrakla sulara girmezler. Bu yüzden Suriye devleti ve halkı zarar görüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Keyyali, yaptırımların kalkması halinde sektörün durumunun daha iyi olacağını ve çalışma fırsatlarının artacağını dile getirdi.

Yakın zamanda Türkiye ile işbirliği konusunda çalışmaya başlayacaklarını belirten Keyyali, "Türkiye'nin denizcilik alanında çok büyük ve eskiye dayalı tecrübesi var. Bunlardan faydalanmak ve Türkiye ile ilişkilerimizi derinleştirmek istiyoruz." diye konuştu.

Suriye ile Türkiye ve Lübnan arasında deniz yetki alanları belirlemek için çalışmaların olacağını aktaran Keyyali, "Ambargo konusunda çalışmalar olacak. Esed rejimi artık yok. Uygulanan ambargolar Suriye'de ve yakın ülkelerdeki Suriye vatandaşlarını etkiliyor. Ambargo sürdüğü müddetçe ekonomik hayat iyileşmeyecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Rabia Dalkılıç - Dünya
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

Türkiye ile iyi geçinen bir komşumuz oldu ! Büyük kazanım ! Helal olsun hakan fidan

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Haber YorumlarıDoğan Akdemir:

Türkiyeyide savaşın içine sokmaya calısıyolar diye anladım:)

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Haber YorumlarıÇetin Demirkaya:

14 yıl yediler yetmedi daha devam etmek istiyorlar.

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Haber YorumlarıMurat Celik:

Gerçekten ilk Müslüman komşu Devlet

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Haber YorumlarıFake You hard:

Allahin izniyle hepsi olacak siz yeterki turkiye ile birlikte yürüyün

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