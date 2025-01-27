DEİK Başkanı Olpak'ın İsrail açıklamalarına yoğun tepki! Protesto eylemi düzenlenecek

İsrail'in Gazze'de 15 aydır yaşattığı zulme dünyadan tepkiler yağarken, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak'tan skandal bir açıklama geldi.

İSRAİL'LE BARIŞ SÖZÜ TEPKİ ÇEKTİ

Olpak'ın, İsrail ile ticaretin barış sağlanması halinde yeniden başlayabileceğine dair açıklamaları büyük tepki topladı. Olpak'ın sözleri, özellikle Filistin yanlısı aktivist gruplar ve vatandaşlar tarafından yoğun şekilde eleştirildi. Olpak'ın açıklamaları, Gazze'de devam eden insani kriz ve İsrail'in politikalarıyla ilişkilendirilerek, duyarsız bir yaklaşım olarak nitelendirildi.

DEİK BİNASI ÖNÜNDE EYLEM

Olpak'ın sözlerinin ardından bugün saat 15:00'te İstanbul'daki DEİK binası önünde bir protesto eylemi gerçekleştirileceği duyuruldu. Aktivistler, İsrail ile ticaretin yeniden başlamasına yönelik olası adımların, Filistin halkına yapılan haksızlıkları göz ardı edeceğini savunuyor.

SOSYAL MEDYADA DA TEPKİ YAĞIYOR

Olpak'a sosyal medyada da çok sayıda kullanıcıdan tepki paylaşımı geldi. Kullanıcılar, X platformunda #NailOlpakHaddiniBil etiketiyle tepkilerini ifade etti.

NAİL OLPAK NE DEMİŞTİ?

Nail Olpak, açıklamasında "Gazze'deki durum nedeniyle ticari ilişkilerimizi durdurduk. Ancak kalıcı bir barış sağlanabilirse, ticaret yeniden başlayabilir" ifadelerini kullanmış ve bu kararın iş dünyası perspektifinden değerlendirildiğini belirtmişti.

Protesto çağrısında bulunan gruplar bu açıklamayı "insani değerlerin ticari çıkarlarla örtbas edilmesi" olarak yorumluyor ve DEİK'in bu konuda daha net bir tavır alması gerektiğini savunuyor. Gelişmelerin kamuoyunda geniş yankı uyandırması da bekleniyor.