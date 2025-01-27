Üye Girişi
Haberler
Bursa'da korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

Bursa'da korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin denetim firması yetkilisi de gözaltında

78 kişinin can verdiği yangına ilişkin kritik isim gözaltında
İmamoğlu'na jet soruşturma

İmamoğlu'na kürsüden iner inmez jet soruşturma
İstanbul Valiliği'nden kamu kurumlarına 'Cuma namazı' uyarısı

İstanbul Valiliği'nden kamu kurumlarına 'Cuma namazı' uyarısı

DEİK Başkanı Olpak'ın İsrail açıklamalarına yoğun tepki! Protesto eylemi düzenlenecek

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEİK Başkanı Nail Olpak'ın İsrail ile ticaretin barış sağlanması halinde yeniden başlayabileceğine dair açıklamaları büyük tepki topladı. Olpak'ın sözleri, özellikle Filistin yanlısı aktivist gruplar ve vatandaşlar tarafından eleştirilirken, DEİK binası önünde bir protesto eylemi gerçekleştirileceği duyuruldu. Olpak'a sosyal medyada da yoğun tepki var.

İsrail'in Gazze'de 15 aydır yaşattığı zulme dünyadan tepkiler yağarken, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak'tan skandal bir açıklama geldi.

İSRAİL'LE BARIŞ SÖZÜ TEPKİ ÇEKTİ

Olpak'ın, İsrail ile ticaretin barış sağlanması halinde yeniden başlayabileceğine dair açıklamaları büyük tepki topladı. Olpak'ın sözleri, özellikle Filistin yanlısı aktivist gruplar ve vatandaşlar tarafından yoğun şekilde eleştirildi. Olpak'ın açıklamaları, Gazze'de devam eden insani kriz ve İsrail'in politikalarıyla ilişkilendirilerek, duyarsız bir yaklaşım olarak nitelendirildi.

DEİK BİNASI ÖNÜNDE EYLEM

Olpak'ın sözlerinin ardından bugün saat 15:00'te İstanbul'daki DEİK binası önünde bir protesto eylemi gerçekleştirileceği duyuruldu. Aktivistler, İsrail ile ticaretin yeniden başlamasına yönelik olası adımların, Filistin halkına yapılan haksızlıkları göz ardı edeceğini savunuyor.

SOSYAL MEDYADA DA TEPKİ YAĞIYOR

Olpak'a sosyal medyada da çok sayıda kullanıcıdan tepki paylaşımı geldi. Kullanıcılar, X platformunda #NailOlpakHaddiniBil etiketiyle tepkilerini ifade etti.

NAİL OLPAK NE DEMİŞTİ?

Nail Olpak, açıklamasında "Gazze'deki durum nedeniyle ticari ilişkilerimizi durdurduk. Ancak kalıcı bir barış sağlanabilirse, ticaret yeniden başlayabilir" ifadelerini kullanmış ve bu kararın iş dünyası perspektifinden değerlendirildiğini belirtmişti.

Protesto çağrısında bulunan gruplar bu açıklamayı "insani değerlerin ticari çıkarlarla örtbas edilmesi" olarak yorumluyor ve DEİK'in bu konuda daha net bir tavır alması gerektiğini savunuyor. Gelişmelerin kamuoyunda geniş yankı uyandırması da bekleniyor.

DEİK Başkanı Olpak'ın İsrail açıklamalarına yoğun tepki! Protesto eylemi düzenlenecek
Kaynak: Haberler.com / Dünya
img

Et fiyatlarına yeni düzenleme
img

Dilan Polat'ın başı yine derde girdi! Gözyaşlarına boğuldu
img

Erkek tarafının isteği, düğünü savaş alanına çevirdi
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıOYUN Park:

hani nerede yoğun tepki, sizi gidi algıcılar siziiii !

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalit:

AMA İYİ OKUYUN KALICI BARIŞ SAĞLANIRSA DİYOR

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeko:

Hiç jesmedilerki zaten

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Bilal kızmasın sana Allah muhafaza

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selahattin Demirtaş'ın son hali paylaşıldı

Uzun süre sonra yeni fotoğraf! İşte Demirtaş'ın son hali
Kocaları ilişki mi yaşıyor? İki sosyetik güzelden peş peşe açıklama geldi

Kocaları ilişki mi yaşıyor? İki sosyetik güzelden peş peşe açıklama
Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti

Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti
Mikrofon uzatılan çobanın gerçek mesleği duyanları kahretti

Mikrofon uzatılan çobanın gerçek mesleği duyanları kahretti
41 yıl önce söylediği türkü Türkiye'nin dilinde! Küçük kızın son hali

41 yıl önce söylediği türkü şimdi Türkiye'nin dilinde
İrfan Can Eğribayat'a çirkin mesaj

Mide bulandıran mesajı paylaştı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.