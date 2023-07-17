Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turunun ilk durağı Suudi Arabistan'da! Gündemde ortak yatırım ve ticari faaliyetler var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turunun ilk durağı olan Suudi Arabistan'ın Cidde şehrine özel uçak ile geldi. Suudi yetkililer tarafından karşılanan Erdoğan resmi görüşmelerde bulunacak. Suudi Arabistan'a hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ziyaretlerde önceliğimiz ortak yatırım ve ticari faaliyetler olacak" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turunun ilk durağı olan Suudi Arabistan'ın Cidde şehrine geldi. Suudi yetkililer tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'a hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, "Ziyaretlerde önceliğimiz ortak yatırım ve ticari faaliyetler olacak" demişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SUUDİ ARABİSTAN'DA

Yatırım ve ticari faaliyetleri geliştirmek için Körfez turuna çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan özel uçak "TC-TRK" ile Suudi Arabistan'ın Cidde şehrine geldi. Erdoğan, Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'nda, Cidde Bölge Emiri Yardımcısı Bedir Bin Sultan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al-Suud, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Türkiye'nin Yemen Büyükelçisi Mustafa Pulat ve İslam İşbirliği Teşkilatı Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Metin Eker tarafından karşılandı.

ERDOĞAN'A KALABALIK HEYET EŞLİK EDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Ömer Çelik, Zafer Sırakaya, AK Parti milletvekilleri Hulusi Akar, Mustafa Varank, Nureddin Nebati ve MHP Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Cidde'ye geldi.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANACAK

Erdoğan, Cidde temasları kapsamında Al Salam Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile heyetler arası ve baş başa görüşmelere katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, onuruna verilecek resmi akşam yemeğine de iştirak edecek.

"ÖNCELİKLİ GÜNDEMİMİZ ORTAK YATIRIM VE TİCARİ FAALİYETLER"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda yaptığı basın toplantısında şunları söylemişti: "Ziyaretlerimiz esnasında öncelikli gündemimiz bu ülkeler ile önümüzdeki dönemde yürüteceğimiz ortak yatırım ve ticari faaliyetler olacak. Kazan kazan anlayışı ile neler yapabileceğimizi değerlendireceğiz. Körfez ülkeleri ile ikili ticaret hacmimiz son 20 yılda 1,6 milyar dolardan yaklaşık 22 milyar dolara yükseldi. Düzenlenecek iş forumları ile bu rakamı çok daha ileriye taşımanın yollarını arayacağız. Özellikle İslam dünyasında yaşanan krizler, Türkiye ve Körfez ülkeleri arasında yakın istişare ve iş birliğini gerekli kılıyor. Ziyaretlerimiz esnasında kardeş ülkelere nasıl yardımcı olacağımızı da enine boyuna konuşma fırsatı bulacağız."