Cumhurbaşkanı Erdoğan, MIKTA üyesi ülkelerin liderleriyle bir araya geldi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında, Türkiye, Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya'da oluşan gayriresmi istişare ve eş güdüm platformu MIKTA'nın liderleriyle bir araya geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya