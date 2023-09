Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fas depremi sonrasında taziye mesajı

Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde devam eden G20 Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fas'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası taziye mesajı paylaştı. Erdoğan, "Bu zor gününde tüm imkanlarımızla Faslı kardeşlerimizin yanındayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Dost ve kardeş Fas'ta meydana gelen deprem felaketinden etkilenen tüm Fas halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu zor gününde tüm imkanlarımızla Faslı kardeşlerimizin yanındayız."

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ise "Fas'ın El-Huz bölgesinde meydana gelen depremde can kaybı yaşandığı, çok sayıda kişinin yaralandığı ve depremin ciddi hasara yol açtığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Dost ve kardeş Fas halkına ve hükümetine başsağlığı; hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, yaraların sarılması için her zaman olduğu gibi her türlü desteği sağlamaya hazırdır" açıklamasını yaptı.