Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi Öncesi Tataristan'da Liderlerle Fotoğraf Çekildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Zirvesi öncesinde diğer liderlerle bir araya gelip aile fotoğrafı çekimine katıldı. Zirve, uluslararası işbirliği ve ekonomik gelişim konularında önemli tartışmalara ev sahipliği yapmayı amaçlıyor.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Zirvesi öncesinde liderler ile aile fotoğrafı çekimine katıldı.