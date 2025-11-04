Haberler

Çin ve Rusya Liderlerinden İş Birliği Vurgusu
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve iş birliğinin arttırılması gerektiğini belirtti.

ÇİN Devlet Başkanı Şi Cinping, başkent Pekin'de Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile bir araya geldi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, bugün Pekin'deki Büyük Halk Toplantı Sarayı'nda Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'i kabul etti. Şi, görüşmede 2025 yılı başından itibaren Çin-Rusya ilişkilerinin daha yüksek düzey ve daha kaliteli kalkınma hedefi için karmaşık dış ortamda kararlılıkla ilerlediğini belirtti. Şi, iki ülkenin ve halklarının temel çıkarlarının göz önünde bulundurularak, ikili iş birliğinin genişletilmesi ve küresel barış ile kalkınmaya yeni katkılar sunulması gerektiğini de ifade etti.

Rus hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Mişustin görüşmede, Rusya ile Çin arasındaki kapsamlı ortaklık ve stratejik iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine değindi. Mişustin ayrıca iki ülke arasında ticaret, enerji, sanayi, tarım, eğitim ve kültür gibi alanlarda iş birliğini derinleştirmeye hazır olduklarını da bildirdi.

