Çin savaşın 4. gününde harekete geçiyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Salı günü düzenlenen basın toplantısında ABD'nin Venezuela ve İran'daki askeri eylemlerinin küresel enerji arzı üzerindeki olası etkilerine ilişkin bir soruya yanıt verdi ve Çin'in enerji güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri alacağını açıkladı.

"ENERJİ GÜVENLİĞİ DÜNYA EKONOMİSİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Mao, enerji güvenliğinin dünya ekonomisi için kritik olduğunu söyleyerek, "Enerji güvenliği dünya ekonomisi için çok önemlidir ve tüm taraflar istikrarlı ve sorunsuz enerji tedarikini sağlamalıdır" dedi. Çin'in bu alanda pazarlık kapasitesini ve rezervlerini güçlendirme çabalarını sürdüreceğini vurgulayan Mao, diğer ülkelerin egemenliğini ve güvenliğini ihlal etmek için güç kullanımına karşı olduklarını da yineledi.

"GÜÇ KULLANIMINA VE TEHDİTLERE KARŞIYIZ"

Çin'in bu açıklaması, ABD'nin hem Venezuela'daki askeri faaliyetleri hem de İran'a yönelik operasyonları uluslararası kamuoyunda eleştirmeye devam ettiği bir dönemde geldi. Pekin yönetimi, geçmişte de ABD'nin Venezuela'daki müdahale ve tehdidine tepki göstererek bu tür askeri adımların bölgesel barışı tehdit ettiğini söylemişti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, daha önce yaptığı açıklamalarda da "güç kullanımına ve tehdidine karşı olduklarını" vurgulamıştı.

Uzmanlar, Çin'in enerji güvenliği konusundaki hassasiyetinin arka planında hem Orta Doğu hem de Latin Amerika'daki petrol kaynaklarına büyük ölçüde bağımlı olması bulunduğunu belirtiyor. Özellikle İran ve Venezuela gibi ülkelerden temin edilen enerji kaynakları Çin ekonomisi için stratejik önem taşıyor. Bu bağlamda Pekin'in dış politika söylemi, enerji arzının istikrarsızlaşmasına yol açabilecek askeri müdahalelere karşı diplomatik baskı oluşturma amacını taşıyor. Çin, uluslararası hukuka ve taraf devletlerin egemenliğine saygıyı öncelikli tutarken, enerji güvenliği stratejisini de ön planda tutuyor.