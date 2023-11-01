Haberler ›› Dünya ›› Çin'in 40. Antarktika Bilimsel Keşif Ekibi Yola Çıktı

Çin'in 40. Antarktika Bilimsel Keşif Ekibi Yola Çıktı

Çin'in 40. Antarktika bilimsel keşif ekibi, beş aydan uzun sürecek bir göreve başlamak üzere yola çıktı. Keşif misyonu üç gemi tarafından yürütülecek.