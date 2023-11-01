Çin'in 40. Antarktika Bilimsel Keşif Ekibi Yola Çıktı
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Çin'in 40. Antarktika bilimsel keşif ekibi, beş aydan uzun sürecek bir göreve başlamak üzere yola çıktı. Keşif misyonu üç gemi tarafından yürütülecek.
ZHANGJİAGANG, 1 Kasım (Xinhua) -- Çin'in 40. Antarktika bilimsel keşif ekibi, Çarşamba sabahı yola çıkarak beş aydan uzun sürmesi beklenen bir göreve başladı.
Çin'in 40. Antarktika bilimsel keşif misyonu ilk kez üç gemi tarafından yürütülecek. Araştırma buzkıranları Xuelong (Kar Ejderhası) ve Xuelong 2 (Kar Ejderhası 2) Shanghai'dan yola çıkarken, kargo gemisi Tian Hui Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Zhangjiagang kentinden hareket etti.
Kaynak: Xinhua / Dünya