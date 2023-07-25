Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Dışişleri Bakanı Görevini Değiştirdi
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Dışişleri Bakanı görevini mevcut Bakan Qin Gang'in yerine Wang Yi'nin devralmasını öngören emri imzaladı. Böylelikle Gang'den önce Dışişleri Bakanı olan Yi, eski görevine tekrar döndü.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping 14'üncü Ulusal Halk Kongresi'nde, Dışişleri Bakanı görevini mevcut Bakan Qin Gang'in yerine Wang Yi'nin devralmasını öngören emri imzaladı. Böylelikle Gang'den önce Dışişleri Bakanı olan Yi, eski görevine tekrar döndü.
Çin'de Dışişleri Bakanı değişikliği gerçekleşti. Devlet Başkanı Cinping, Dışişleri Bakanı Gang'in yerine Wang Yi'nin geçmesini öngören emri imzaladı. Gang, Yi'nin yerine Dışişleri Bakanlığı görevine gelmişti.
Wang Yi, Dışişleri Bakanlığı görevini bıraktıktan sonra Çin Komünist Partisi Dış İlişkiler Merkez Komisyonu Ofisi Direktörü olarak görev yapmaya başlamıştı.