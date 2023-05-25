Çin'deki vahşi Asya fillerinin sayısı artıyor

ANONS (İngilizce): MAHİTAB AHMED, Xinhua muhabiri:

"Şu anda Yunnan eyaletinin Xishuangbanna özerk ilinde bulunuyorum. 2021'de bir düzine vahşi Asya fili, yaşam alanlarını terk ederek 100 günden uzun süren bir yolculuğa çıkmış, tüm dünyanın ilgisini çekmişti. Eve döndükten sonra sayıca arttılar, yeni ailelere bölündüler ve yeni bir hayata başladılar."

SES 1 (Çince): Peng JİNFU, Dadugang kasabasında fil gözlemcisi:

"Bu grupta 20'den fazla fil var. Bugün hava sıcak olduğu için kasabaya her zamankinden daha erken indiler."

Peng Jinfu, fil ailesini yakından tanıyor. O ve diğer gözlemciler sürüleri takip ediyor ve yakındaki köylüleri erkenden uyarmanın yanı sıra bilimsel araştırmalar için gözlem verileri de sunuyor.

Peng'in gözlemlerine göre, sık sık kasabada dolaşan iki fil grubu var. Yabani fillerin çoğu "Ranran ailesi" üyesiyken, diğer grup "kısa hortumlu aile" diye biliniyor.

SES 2 (Çince): Peng JİNFU, Dadugang kasabasında fil gözlemcisi:

"Kısa hortumlu aile, 27 Şubat'ta Dadugang kasabasına geldi. Şu anda bölgede bunlardan 7 tanesi kaldı."

"Kısa hortumlu aile" 2021'de doğal yaşam alanlarından 500 kilometre uzağa yaptıkları olağanüstü yolculukla dünya çapında ilgi görmüştü.

SES 3 (Çince): ZHOU CHENHAO, Xishuangbanna'daki Asya fillerini koruma ve yönetim merkezi, gözlem bürosu başkanı:

"Kısa hortumlu aile, 9 Aralık 2021'de Xishuangbanna Ulusal Doğa Koruma Alanı'nın Mengyang bölgesinde bulunan orijinal habitatlarına döndü. Son gözlem verileri, sürünün iyi durumda olduğunu ve yolculuk sırasında doğan yavru fillerin yavaş yavaş büyüdüğünü gösteriyor. 'Kısa hortumlu ailenin' 20 üyesi şu anda iki gruba ayrılmış durumda. Bunlardan 7'si 'Ranran ailesinden' 23 fille birlikte Dadugang kasabası civarında, 13'ü ise Puwen kasabasında hayatlarını sürdürüyor."

Yağmur ormanı ekosisteminde önde gelen bir tür olan Asya filleri, Çin'de birinci sınıf ulusal koruma altında bulunuyor. Filler çoğunlukla Yunnan'da yaşıyor.

Çin, Asya fillerinin dağıldığı bölgelerde toplamda 5.000 kilometrekareden daha geniş topraklar üzerinde 11 doğa koruma alanı oluşturdu.

Yunnan'ın birçok yerinde "fil kantinleri" diye adlandırılan yiyecek dükkanları kurularak, hayvanlara cazip ve besleyici yemekler sunuldu.

Asya filleri için bir de ulusal park hazırlanıyor.

Asya fillerinin nüfusu dünya genelinde azalsa da Çin'de son on yılda yürütülen koruma çabaları sayesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan türün nüfusu 1980'lerde 150 iken bugün 360'a yükseldi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kunming'den bildiriyor. (XHTV)