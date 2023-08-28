Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde orman yangını çıktı

Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Yukarı Bozan köyü yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı. İlgili ekipler yangına müdahale etmek için sevk edildi. Yangın söndürme helikopteri de olay yerine gönderildi. Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.