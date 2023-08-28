Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde orman yangını çıktı
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Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Yukarı Bozan köyü yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı. İlgili ekipler yangına müdahale etmek için sevk edildi. Yangın söndürme helikopteri de olay yerine gönderildi. Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı Yukarı Bozan köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Ilgaz Belediyesi ile çevre belediyelerin itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yangın söndürme helikopteri yangına müdahale ediyor.
Çevredeki vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Kaynak: AA / Ferhat Yazıcı - Dünya