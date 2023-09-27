Çanakkale'de Yıldırım Düşmesi Sonucu Orman Yangını
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında 2,5 hektarlık alan zarar gördü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu meydana gelen örtü yangınında 2,5 hektarlık alan zarar gördü.
Kuşçayır köyündeki ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 ilk müdahale aracı, 8 arazöz, 1 dozer ve 3 su ikmal aracı sevk edildi.
Kısa sürede kontrol altına alınan örtü yangınında 2,5 hektarlık alan zarar gördü.
Kaynak: AA / Dünya