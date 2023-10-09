Burdur'daki Karanlıkdere Kanyonu'ndaki Yangın Söndürülmeye Çalışılıyor

Burdur'un Altınyayla ilçesinde bulunan Karanlıkdere Kanyonu'ndaki ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındıktan sonra yeniden alevlendi. Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Burdur'un Altınyayla ilçesinde bulunan Karanlıkdere Kanyonu'ndaki ormanlık alanda 2 Ekim'de çıkan ve kontrol altına alındıktan sonra 7 Ekim'de yeniden alevlenen yangın, söndürülmeye çalışılıyor.

Ballık köyü sınırlarında yer alan, arazi yapısı sarp olması nedeniyle karadan ulaşmanın güç olduğu kanyondaki yangına, havadan müdahale sabah saatlerinde yeniden başladı.

Isparta Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, bölgede gece gündüz çalışma yürüterek yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Havadan uçak ve helikopterlerle yoğun müdahale edilen kanyondaki yangın, karadan da çok sayıda yangın söndürme personeli, iş makinesi ve arazözlere söndürülmeye çalışılıyor.

Karanlıkdere Kanyonu'nda 2 Ekim'de çıkan orman yangını, 4 Ekim'de havadan müdahaleyle kontrol altına alınmış, 7 Ekim'de yeniden büyümüştü.