2 milyondan fazla kişinin katıldığı Lady Gaga konserine bombalı saldırı girişimi

Brezilya polisi Lady Gaga'nın Cumartesi günü Rio de Janeiro'daki Copacabana Plajı'nda verdiği konseri hedefleyen bir bombalı saldırıyı engellediklerini açıkladı.

Rio de Janeiro Sivil Polisi, şüphelilerin el yapımı patlayıcılar kullanarak saldırılar gerçekleştirmeyi ve sosyal medyada ün kazanmayı amaçladığını söyledi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Polisin X'te yaptığı açıklamaya göre, plandan sorumlu kişi ve 18 yaşın altında bir kişi tutuklandı. Katılımın ücretsiz olduğu konser için iki milyondan fazla kişi bir araya gelmişti. Polis, saldırıyı planlayan grubun özellikle çocuklara, gençlere ve LGBTİ+ topluluğuna karşı nefret söylemi yaydığını söyledi.

Saldırının planlayıcısı olduğu iddia edilen kişi ülkenin güneyindeki Rio Grande do Sul'da yasadışı ateşli silah bulundurmaktan tutuklanırken, diğer kişi de Rio'da çocuk istismarı görüntüleri bulundurmaktan gözaltına alındı.

4 EYALETTE ARAMA EMRİ

Polise göre bu kişiler "gençler arasında bir meydan okuma biçimi olarak" kendine zarar verme ve gençlerin radikalleşmesini teşvik ediyorlardı. Adalet Bakanlığı, şüphelilerin kendilerini "Küçük Canavarlar" olarak bilinen Lady Gaga hayranları olarak tanıttıklarını söyledi. Polis Rio de Janeiro, Mato Grosso, Rio Grande do Sul ve Sao Paulo eyaletlerinde arama emri çıkardı ve elektronik cihazlar ile diğer materyallere el konuldu.

"Sahte Canavar Operasyonu" şifreli bir dille gençler arasında şiddeti teşvik eden çevrimiçi grupları hakkında gelen bir ihbar üzerine başlatıldı.

5 BİN POLİS GÖREVLENDİRİLMİŞTİ

Rio'nun ekonomisini canlandırmak amacıyla masrafı belediye tarafından karşılanan konserin ekonomiye 100 milyon dolar katkı vereceği hesaplanıyordu. Konserin güvenliğini sağlamak için 5,000 polis görevlendirilmişti.

Katılımcılar metal dedektörlerinden geçerken etkinliği denetlemek için dronelar ve yüz tanıma kameraları da kullanıldı.

Brezilya'da en son 2012 yılında konser veren Lady Gaga, dünkü konseri sekizinci albümü Mayhem'in tanıtım turnesi kapsamında gerçekleştirdi.

Şarkıcı Brezilya temalı kostümler ve milli futbol takımından esinlenen kıyafetler giydi.