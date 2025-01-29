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Bir ülke daha Türkiye'den SİHA satın alıyor

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Türkiye, silahlı insansız hava aracı (SİHA) alanında küresel ayak izini arttırmaya devam ediyor. Asya'dan Afrika'ya birçok ülke Türkiye'den SİHA satın alırken yeni bir ülke daha sıraya girdi. Özbekistan'ın SİHA alım için sözleşme imzaladığı bildirildi.

Türkiye Dünya'da SİHA üretimi alanında sayılı ülkelerden birisi olarak göze çarpıyor. Özellikle Bayraktar TB2 ile başlayan Türk SİHA'sı furyası AKINCI, ANKA, AKSUNGUR, KIZILELMA ve ANKA 3 ile iyice pekişerek dünya orduları için envanterine katmak istedikleri güç çarpanı olarak devam ediyor. Söz konusu hava araçları her geçen gün Türk Savunma Sanayi şirketleri tarafından daha yüksek yerlilik oranı ile üretilmeyi devam ediyor.

ÖZBEKİSTAN'TAN TALEP VAR

Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ), ANKA SİHA ihracatı için Özbekistan ile sözleşme imzaladı. Sözleşme kapsamında teslimatların, yakın gelecekte başlaması planlanıyor. Böylelikle şu ana kadar TUSAŞ, 7 ülkeye ANKA ve 4 ülkeye ise AKSUNGUR SİHA ihracatı gerçekleştirmiş oldu.

ANKA'yı tercih eden ülkeler arasında; Cezayir, Kazakistan, Tunus, Malezya, Endonezya ve Çad da bulunuyor. Öte yandan Türkiye'de ise Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve bazı özel birimler tarafından ANKA ile AKSUNGUR aktif olarak kullanılıyor.

Bir ülke daha Türkiye'den SİHA satın alıyor
Haberler.com / Fatih Kocatürk - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Türkiye hangi ülkelere maddi destekte bulunuyor merak ettim... antilop izzlemek icin mi alacaklarmış hahhaha

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