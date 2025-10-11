Binler sokağa indi! Norveç'ten İsrail maçı öncesi Filistin'e destek yürüyüşü
Norveç halkı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynanacak İsrail maçı öncesinde Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirdi. Protestocular, "Filistin'e özgürlük", "İsrail'i boykot et" sloganları atıp, "İsrail'e kırmızı kart göster", "Filistin'e özgürlük" "Soykırımcı İsrail" yazılı pankartları taşıdı.
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynanacak Norveç- İsrail maçı öncesi başkent Oslo'da binlerce kişi, İsrail'i protesto etti.
'SOYKIRIMSIZ FUTBOL'
Norveç Filistin Komitesi, Filistin İçin Eylem Grubu ve Norveç Halk Yardımı Derneği tarafından "Soykırımsız Futbol" adıyla organize edilen protestoya katılanlar önce Spikersuppa Meydanı'nda toplandı.
'İSRAİL'İ BOYKOT ET!'
Spikersuppa Meydanı'ndan maçın oynanacağı Ullevaal Stadı'na hareket eden protestocular, "Filistin'e özgürlük", "İsrail'i boykot et" sloganları atarken, Filistin bayrakları ve "İsrail'e kırmızı kart göster", "Filistin'e özgürlük" "Soykırımcı İsrail" yazılı pankartlar taşıdı.