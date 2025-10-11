Haberler

Binler sokağa indi! Norveç'ten İsrail maçı öncesi Filistin'e destek yürüyüşü

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Binler sokağa indi! Norveç'ten İsrail maçı öncesi Filistin'e destek yürüyüşü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Norveç halkı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynanacak İsrail maçı öncesinde Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirdi. Protestocular, "Filistin'e özgürlük", "İsrail'i boykot et" sloganları atıp, "İsrail'e kırmızı kart göster", "Filistin'e özgürlük" "Soykırımcı İsrail" yazılı pankartları taşıdı.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynanacak Norveç- İsrail maçı öncesi başkent Oslo'da binlerce kişi, İsrail'i protesto etti.

'SOYKIRIMSIZ FUTBOL'

Norveç Filistin Komitesi, Filistin İçin Eylem Grubu ve Norveç Halk Yardımı Derneği tarafından "Soykırımsız Futbol" adıyla organize edilen protestoya katılanlar önce Spikersuppa Meydanı'nda toplandı.

Binler sokağa indi! Norveç'ten İsrail maçı öncesi dev protesto

'İSRAİL'İ BOYKOT ET!'

Spikersuppa Meydanı'ndan maçın oynanacağı Ullevaal Stadı'na hareket eden protestocular, "Filistin'e özgürlük", "İsrail'i boykot et" sloganları atarken, Filistin bayrakları ve "İsrail'e kırmızı kart göster", "Filistin'e özgürlük" "Soykırımcı İsrail" yazılı pankartlar taşıdı.

Binler sokağa indi! Norveç'ten İsrail maçı öncesi dev protesto

Haberler.com / Cemre Yıldız - Dünya
Çiftçilik yapan vatandaş, havalimanındaki su fiyatına isyan etti: Memleket ne hale gelmiş?

Esenboğa'da bir şişe suya istenen paraya isyan eden çiftçi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Telefonunuzda bu uygulama varsa dikkat: Banka hesabınız boşaltılabilir

Telefonunuzda bu uygulama varsa dikkat: Banka hesabınız boşaltılabilir
Çiftçilik yapan vatandaş, havalimanındaki su fiyatına isyan etti: Memleket ne hale gelmiş?

Esenboğa'da bir şişe suya istenen paraya isyan eden çiftçi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.