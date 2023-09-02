Bilim insanlarına göre karasal su depolamasında büyük bir azalma bekleniyor

Çin Bilimler Akademisi'ne göre, bilim insanları önümüzdeki 70 yıl içinde karasal su depolamasında büyük bir azalma olacağını ve küresel kurak alanların genişleyeceğini tahmin ediyor.

Güney Afrika'nın Worcester kentindeki Karoo Çölü Ulusal Botanik Bahçesi'nden bir görünüm, 23 Ocak 2022. (Fotoğraf: Lyu Tianran/Xinhua)

BEİJİNG, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin Bilimler Akademisi'ne (CAS) göre, bilim insanları önümüzdeki 70 yıl içinde karasal su depolamasında büyük bir azalma olacağını ve küresel kurak alanların yaklaşık yüzde 10'a kadar genişleyeceğini tahmin ediyor.

Npj Climate and Atmospheric Science dergisinde yayımlanan son çalışmanın bulgularına göre, su depolama alanındaki azalma yağış ve buharlaşma-terleme değişkenliğinden kaynaklanıyor ve 2100 yılına kadar yüzde 41 ila 84'e ulaşabilir.

CAS'a bağlı Havacılık ve Uzay Bilgi Araştırma Enstitüsü'nden bir araştırma ekibi, karasal su depolamasının kurak alan bitki örtüsü büyümesine tepkisini anlamak için uydu gözlemlerine ve model çıktılarına dayalı bir çalışma yürüttü.

Araştırmacılar, 1982-2016 yılları arasında dünya genelinde kurak alanlarda bitki örtüsü büyümesinde genel bir artış gözlemlerken, bu bölgelerdeki karasal su depolamasının azaldığını tespit etti. CAS, bulguların özellikle tarım arazilerinin hakim olduğu bölgelerde iki gösterge arasında negatif bir korelasyonun varlığına işaret ettiğini belirtti.

Uzaktan algılama gözlemleri, model simülasyonları ve makine öğrenimi yöntemlerini kullanan araştırma ekibi, karasal su depolamasında büyük bir azalma ile küresel kurak alanların 2100 yılına kadar yüzde 4,1 ila 10,6 oranında genişleyebileceğini öngördü.

Çalışmaya göre bulgular, dengeli ekolojik restorasyon, tarımsal yönetim ve su kaynağı kullanımı için uyumlu planlama ihtiyacını vurguluyor.