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BBC

Beşiktaş Taraftarları UEFA Maçında Hollanda'ya Giremeyecek

Beşiktaş Taraftarları UEFA Maçında Hollanda'ya Giremeyecek
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Beşiktaş'ın FC Twente ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçı öncesinde, Hollanda'daki Enschede Belediyesi, yüksek güvenlik riski nedeniyle Beşiktaş taraftarlarının stadyuma alınmayacağını ve kentte toplu seyahat ile yürüyüş yasakları uygulanacağını açıkladı.

Beşiktaş'ın 30 Ocak'ta FC Twente ile Hollanda'da oynayacağı UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasına, siyah-beyazlı taraftarlar alınmayacak.

Hollanda'nın doğusundaki Enschede Belediyesi, "yüksek güvenlik riski" nedeniyle bu kararın alındığını açıkladı.

Beşiktaşlı taraftarlara, stadyum yasağının yanı sıra, kente toplu seyahat ve yürüyüş yasağı da uygulanacak.

Beşiktaş'ın Amsterdam'daki Ajax maçı ile Fenerbahçe'nin Enschede'deki UEFA Avrupa Ligi maçları seyircili oynanmış ve ciddi bir güvenlik sorunu yaşanmamıştı.

Yasak kararında, 7 Kasım'da Amsterdam'da oynanan da etkili olduğu belirtiliyor.

Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema'nın, "yüksek risk" nedeniyle Perşembe günü oynanan Ajax - Lazio maçı için İtalyan taraftarlara stadyum yasağı getirmesinin ardından, Enschede Belediyesi de, Beşiktaş maçı için bir güvenlik değerlendirmesi yaptı.

Polis ve savcılığın yaptığı değerlendirmeler sonucu, Beşiktaş karşılaşması, "yüksek riskli maç" olarak belirlendi.

Polis, Beşiktaş'ın daha önceki bazı Avrupa maçlarında taraftarların olumsuzluk yarattığını savunarak, Twente maçında olası bir "ayaklanmadan" endişe edildiğini bildirdi.

Enschede Belediye Başkanı Roelof Bleker, savcılık ve polisin uyarısı üzerine, Beşiktaş taraftarına yasak getirilmesine karar verdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Beşiktaşlı bazı taraftar gruplarının polisle karşı karşıya gelmekten çekinmediği vurgulanarak, "güvenlik ve kamu düzenini garanti altına almak için" siyah-beyazlı taraftarlara sınırlama getirildiği belirtildi.

Ensechede Belediyesi'ne göre, Beşiktaş'ın Hollanda ve tüm Avrupa'ya yayılmış geniş bir taraftar topluluğu bulunuyor. Bu da, taraftar gruplarının hareketlerinin takibini zorlaştırıyor.

Maç öncesi ve sonrası Beşiktaş ve Twente taraftarlarına müdahale edecek polis sayısının yetersizliğini de göz önünde bulunduran Enschede Belediyesi, bu nedenle siyah-beyazlı taraftarların kente gelişinin, güvenlik açısından riskli olduğuna karar verdi.

Stadyum yasağının yanı sıra Beşiktaş taraftarının toplu halde Enschede'ye seyahat etmesi ve kent içinde toplanmaları da yasaklandı.

FC Twente takımının, "P Lojası" olarak bilinen fanatik taraftar grubu da, stadyum içi ve dışında karıştığı olaylarla tanınıyor.

Twente'nin geçen yıl UEFA Konferans Ligi'nde İsveç'in IK Hammarby takımıyla oynadığı karşılaşmada, P Lojası grubunun çıkardığı olaylar nedeniyle, Enschede ekibine 62 bin euro para cezası ve seyircisiz oynama cezası verilmişti.

Polisin, her iki takımın taraftarlarını kontrol etmekte yetersiz kalacağını düşünen Hollandalı yetkililerin, risk almamak için yasağa karar verdiği belirtiliyor.

Beşiktaş'ın 26 Eylül'de Amsterdam'da Ajax ile oynadığı UEFA Avrupa ligi karşılaşmasında siyah-beyazlı taraftarlara herhangi bir kısıtlama getirilmemişti.

Fenerbahçe'nin 3 Ekim'de FC Twente ile Enschede'de oynadığı karşılaşmada da, sarı-lacivertli taraftarların De Grolsch Beste Stadyumu'nda maçı izlemesine izin verilmişti.

Ensechede Belediyesi'nin yasak kararında, 7 Kasım'da Amsterdam'da oynanan Ajax - Maccabi Tel Aviv maçı sonrası yaşanan olayların da etkili olduğu belirtiliyor.

Amsterdam'daki karşılaşma sonrası fanatik Maccabi Tel Aviv taraftarları ile Filistin yanlısı göstericiler arasında zaman zaman şiddet olayları yaşanmıştı.

Olaylara karıştığı belirlenen 3 zanlı, bu hafta hakim karşısına çıktı. Amsterdam Mahkemesi, olayların terör eylemi olmadığını ancak Yahudi düşmanlığı içerdiğine karar verdi.

En yüksek ceza, Türkiye kökenli Hollanda vatandaşı Sefa Ö. için talep edildi.Savcı, "İsrailli taraftarlara keyfi ve aşırı şiddet uyguladığı" gerekçesiyle 32 yaşındaki Sefa Ö. hakkında 6 ayı koşullu 2 yıl hapis cezası istedi. Diğer iki zanlı için de 6'şar ay hapis cezası talep edildi.

Savcılık, Maccabi Tel Aviv taraftarının karıştığı şiddet olaylarının da soruşturulduğunu bildirdi.

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