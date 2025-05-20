Belçika'da Kamu Çalışanları Grevde

BELÇİKA'da kamu çalışanları, hükümetin memurların emeklilik maaşlarında yapmayı planladığı kesintiyi protesto etmek için grev başlattı.

Belçika'da çok sayıda memur, Sosyalist İşçi Sendikası'nın çağrısıyla federal hükümetin emeklilik gibi sosyal harcamalarda planladığı kesintiler başta olmak üzere çeşitli kemer sıkma önlemlerini protesto etmek için bir günlüğüne iş bıraktı. Başkent Brüksel'in toplu taşıma sisteminde görevlilerin greve katılması nedeniyle metro, otobüs ve tramvay seferlerinin büyük kısmı iptal edildi. Grev nedeniyle ülke genelinde çok sayıda okulda eğitime de ara verildi.