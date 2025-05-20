Belçika'da Kamu Çalışanları Grevde

Belçika'da Kamu Çalışanları Grevde
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika'da kamu çalışanları, hükümetin emeklilik maaşlarında yapmayı planladığı kesintileri protesto etmek için bir günlük grev başlattı. Sosyalist İşçi Sendikası'nın çağrısıyla gerçekleştirilen grev, başkent Brüksel'deki toplu taşıma sistemini ve okulları etkiledi.

BELÇİKA'da kamu çalışanları, hükümetin memurların emeklilik maaşlarında yapmayı planladığı kesintiyi protesto etmek için grev başlattı.

Belçika'da çok sayıda memur, Sosyalist İşçi Sendikası'nın çağrısıyla federal hükümetin emeklilik gibi sosyal harcamalarda planladığı kesintiler başta olmak üzere çeşitli kemer sıkma önlemlerini protesto etmek için bir günlüğüne iş bıraktı. Başkent Brüksel'in toplu taşıma sisteminde görevlilerin greve katılması nedeniyle metro, otobüs ve tramvay seferlerinin büyük kısmı iptal edildi. Grev nedeniyle ülke genelinde çok sayıda okulda eğitime de ara verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Para transferinde artık ikinci bir aşama devreye giriyor

Tek tıkla para gönderme tarih oluyor
Fenerbahçe'nin eski golcüsünden alkışlanacak hareket

Fenerbahçe'nin eski golcüsünden alkışlanacak hareket
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir mitingine kaç kişi katıldı? CHP'nin rakamıyla AK Parti'nin rakamı arasında uçurum var

Özel'in verdiği rakamla AK Parti'nin rakamı arasında uçurum var
Kilosu 1000 liradan satılan ürün 150 ailenin en önemli geçim kaynağı

Kilosu 1000 liradan satılan ürün, 150 ailenin geçimini sağlıyor
Aslıhan ve Saruhan Hünel'in annesi Şükran Hünel hayatını kaybetti

Hünel kardeşlerin acı günü: En kıymetlimizi kaybettik
Burak Özçivit aşka geldi! Fahriye Evcen ile romantik paylaşım

Mutluluklarıyla gıpta ediliyor: Aşk dolu paylaşım
Üç büyük ülke İsrail'e Gazze operasyonlarını durdurma uyarısı yaptı

Üç büyük ülke İsrail'e Gazze operasyonlarını durdurma uyarısı yaptı
Kararını en yakınına açıkladı: Osimhen Galatasaray'da kalmaya daha yakın

Gidecek mi kalacak mı? Osimhen kararını en yakınına açıkladı
Narin'in annesi Yüksel Güran'ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı

Narin'in annesi Yüksel Güran'ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.