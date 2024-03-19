Belçika'da Diyanet Vakfı'na bağlı Kevser Camii'nin ruhsatı 'kötü yönetim ve mali ihmal' nedeniyle 1 yıl askıya alındı

Yusuf Özkan

Lahey

Belçika'da Flaman hükümeti tarafından, “Ankara’nın müdahalesi” nedeniyle eleştirilen Aalst şehrindeki Kevser Camii’nin ruhsatı, 1 yıllığına askıya alındı.

Flaman İçişleri Bakanı Gwendolyn Rutten, Belçika Diyanet Vakfı’na bağlı caminin ruhsatının, “kötü yönetim ve mali ihmal nedeniyle” askıya alındığını açıkladı.

Belçika’da ilk kez bir caminin ruhsatı askıya alınıyor. Ülkede hükümet genellikle gerekli gördüğünde ruhsatı süresiz iptal ediyordu.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yurt dışı örgütlenmesi Belçika Diyanet Vakfı tarafındanBBC Türkçe ’ye yapılan açıklamada, “Belçika kanunları çerçevesinde gerekli hukuki girişimi başlatmış olup süreci titizlikle takip etmekteyiz” denildi.

Bakan Rutten ise Belçika medyasına yaptığı açıklamada, Ankara hükümetiyle yakın ilişkileri nedeniyle eleştirilen Kevser Camii’nin, “daha önce dış etki kurallarına uymadığı için itibar kaybı yaşadığını” söyledi.

Caminin 2 yıldır ibadet edilecek alana da sahip olmadığını belirten Flaman bakan, “Dolayısıyla ruhsat yönetmeliğine de uygun değil. Bu nedenle ruhsatını bir yıl süreyle askıya almaya karar verdim” dedi.

Belçika medyasına göre, Aalst’taki cami binası “ciddi inşaat ihlalleri” gerekçesiyle 2022 yılında polis tarafından mühürlenmişti.

Yaklaşık 3 ay önce de Flaman Bilgi ve Tarama Servisi (ISD), “yenileme çalışmaları sırasındaki mali ihmal nedeniyle” caminin hâlâ ibadet hizmetleri için uygun olmadığına karar verdi.

Flaman yetkililere göre cami yönetimi, eksikliklerin giderileceği konusunda söz verdi ancak bunu yerine getirmedi.

Hükümet, ruhsat verilen camilere su, enerji, bakım onarım masrafı ve idari giderler için düzenli olarak ödeme yapıyor.

Resmi olarak tanınan camilerdeki imanların maaşları ve konut giderleri de devlet bütçesinden karşılanıyor.

Kevser Camii’nin ruhsatının askıya alınması nedeniyle, görevli imamın maaşını ve oturma iznini kaybedebileceği belirtiliyor.

Belçika istihbaratının 2017 raporu: 'Diyanet, Erdoğan'ın uzun kolu'

Eski Flaman İçişleri Bakanı Bart Somers, geçen yıl “dış müdahale” gerekçesiyle Kevser Camii’nin ruhsatının iptali için yasal girişim başlatmıştı.

Somers, cami yönetiminin, “Recep Tayyip Erdoğan yönetimiyle sıkı bağları bulunduğunu ve bu nedenle Ankara’nın müdahalesine açık olduğunu” savunmuştu.

Diyanet’e bağlı camilerde okunan hutbelerin doğrudan Ankara tarafından belirlenmesi, Belçika tarafından “dış müdahale” olarak değerlendiriliyor.

Bu nedenle Belçika İstihbarat Servisi Devlet Güvenliği, 2017 yılı raporunda, Diyanet’i, “Erdoğan'ın uzun kolu” olarak tanımlamıştı.

Ocak ayında Tessenderlo'daki Diyanet camisi imamının LGBTİ+ topluluğuna yönelik sözleri tartışma yaratmıştı.

Flaman hükümeti, “nefret ve ayrımcılık” içeren vaaz gerekçesiyle, caminin ruhsat başvurusunun geri çevrileceğini açıklamıştı.

Hükümet, yeni ruhsat yönetmeliği kapsamında ülkedeki camilere, dış finansman ve müdahale yasağının yanı sıra, 1000 euronun üzerindeki tüm bağışlar için kayıt zorunluluğu getirmişti.

Belçika Diyanet Vakfı, hükümetin yemi ruhsat kararının iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu.