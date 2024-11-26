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Bakan Uraloğlu: İsrail'e ihracat yok

Bakan Uraloğlu: İsrail'e ihracat yok
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gündeme gelen İsrail ile ticaret iddialarına ilişkin "Filistin Ekonomi Bakanı'nın özellikle paylaştığı bilgiyi tavsiye ederim. 624 kodu İsrail'e ihracattır. 625 kodu da Filistin'e ihracattır. 624 kodlu hiçbir ürüne izin vermediğimizi söylemek isterim" açıklamasında bulundu.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gerçekleştirilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı. Görüşmeler sırasında Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca'nın İsrail ile ticaretin devam ettiğine dair iddialarına açıklık getirdi.

Türkiye'nin İsrail'e yönelik herhangi bir ihracat faaliyeti bulunmadığını açık bir şekilde ifade eden Bakan Uraloğlu, "Filistin Ekonomi Bakanı'nın özellikle paylaştığı bilgiyi tavsiye ederim. 624 kodu İsrail'e ihracattır. 625 kodu da Filistin'e ihracattır. 624 kodlu hiçbir ürüne izin vermediğimizi söylemek isterim." dedi. Uraloğlu, söz konusu ticaret iddialara ilişkin Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın daha önce gerekli açıklamada bulunduğunu da anımsattı.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

BAKAN'ın şu soruya CEVAP VERMESİNİ istiyoruz : Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi "SOCAR", Adana-Ceyhan'dan İsrail'e petrol gittiğini İNKAR ETMİYOR..... BAKAN şu soruya cevap versin : İSRAİLLİ KATİLLERE "AZERBAYCAN PETROLÜNÜ" NEDEN YOLLUYORSUNUZ ?....... Eğer başka bir ülke, PKK'ya yollanan silahlara "TRANSİT GEÇİŞ" sağlasaydı (Türkiye, İsrail'li katillere giden petrole "TRANSİT GEÇİŞ" sağlıyor) hoşunuza gider miydi ?........ KATİLLERE GÖNDERİLEN PETROLE NEDEN "TRANSİT GEÇİŞ" SAĞLIYORSUNUZ ?.....

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

YALANNN.......... İsrail Devlet İstatistik Kurumu'nun kayıtlarına göre, İsrail, Türkiye'den, sadece Haziran-2024 ve Temmuz-2024'te "155 MİLYON DOLARLIK" ithalat yapmış................

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