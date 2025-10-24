Bakan Kacır: Türk dünyası yeni sanayi çağında güçlü bir aktör olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkeler arasında bilim, teknoloji ve inovasyon alanında köklü iş birlikleri kurulması potansiyeli olduğunu belirterek, "Ortak teknolojik entegrasyon sürecimizi hızlandırmak, Türk dünyasının yeni sanayi çağında güçlü bir aktör olarak yer almasını sağlayacaktır" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 2'nci Sanayi, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanları Toplantısı'nda konuştu. İstanbul'da yaptıkları ilk toplantının TDT'nin sanayi, bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarındaki iş birliğinin tarihi bir başlangıç noktası olduğunu belirten Kacır, o toplantıda kabul ettikleri eylem planının üye ülkeler arasındaki iş birliğini somut projeler ve ortak girişimlerle hayata geçiren bir yol haritası olarak uygulandığını söyledi.

STRATEJİK ORTAKLIKTAN TEKNOLOJİK ENTEGRASYONA

Bakan Kacır, "2024'te bu plan kapsamında kayda değer ilerlemeler sağladık. Üye ülkeler arasında Ar-Ge iş birliklerini derinleştirdik. Yeşil dönüşüm ve dijital sanayi projelerinde önemli adımlar attık. Teknoparklar ve organize sanayi bölgeleri arasında iş birliği mekanizmaları tesis ettik. Bu yılki toplantının temasını, 'Stratejik Ortaklıktan Türk Devletlerinin Teknolojik Entegrasyonuna' olarak belirledik. Bu tema, artık iş birliğimizin yeni bir evreye geçtiğini gösteriyor. Geçtiğimiz yıl stratejik ortaklığın temelini attık, bu yıl o ortaklığı teknolojik entegrasyona dönüştürme kararlılığımızı ortaya koyuyoruz" ifadelerini kullandı.

'KÖKLÜ İŞ BİRLİKLERİ KURULMASI BÜYÜK BİR POTANSİYEL TAŞIYOR'

Soğuk Savaş sonrası ortaya çıkan tek kutuplu dünya düzeninin ve liberal ekonomik sistemin dünyanın gelişen şartlarını artık karşılamadığını ve değişim sürecine girdiği bu yeni düzende, bölgesel iş birliği ve koordinasyon hiç olmadığı kadar önemli hale geldiği vurgulayan Kacır, "Burada TDT'nin yüklendiği vazife son derece stratejiktir. Kardeş üye ülkeler ve gözlemciler arasında bilim, teknoloji ve inovasyon alanında köklü iş birlikleri kurulması büyük bir potansiyel taşıyor. Bu doğrultuda önümüzdeki dönemde atacağımız adımlar, Türk devletleri arasında bilim, teknoloji ve sanayi politikalarının daha uyumlu hale gelmesini hedeflemektedir. Ar-Ge ve inovasyon alanında ortak platformlar kurarak bilgi birikimimizi paylaşmak ve ortak üretim kabiliyetlerimizi artırmak önceliklerimiz arasında" diye konuştu.

'TEKNOLOJİK KAPASİTEMİZİ BİRLEŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ'

TDT ülkelerinin dijital altyapılarını birbirine entegre ederek, veri paylaşımı ve siber güvenlik alanında iş birliğini derinleştirmeyi arzu ettiklerini kaydeden Kacır, "Ortak üretim, ortak yatırım ve ortak ticarileştirme modelleri geliştirerek teknolojik kapasitemizi birleştirmeyi hedefliyoruz. Küresel ekonomide yaşanan hızlı dönüşüm bizim için hem fırsatlar hem de sorumluluklar getiriyor. Yeşil dönüşüm, dijitalleşme, yapay zeka, ileri üretim teknolojileri ve uzay çalışmaları artık sanayinin temel dinamiklerini belirliyor. Bizler, bu dönüşümün yalnızca takipçisi değil, yön vericisi olmalıyız. Ortak teknolojik entegrasyon sürecimizi hızlandırmak, Türk dünyasının yeni sanayi çağında güçlü bir aktör olarak yer almasını sağlayacaktır" açıklamasında bulundu.

5 STRATEJİK ALAN

Gündemlerinin merkezinde, geleceği şekillendirecek 5 stratejik alan bulunduğunu belirten Kacır, "İlk olarak, yapay zeka ve dijital dönüşüm alanında iş birliğimizin derinleştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Ülkelerimiz arasında ortak altyapıların kurulması, siber güvenliğin güçlendirilmesi ve yapay zeka uygulamalarında etik çerçevelerin belirlenmesi öncelikli gündemimiz olmalıdır. TDT üyeleri araştırma merkezleri ve teknoloji parkları arasında kurulacak ortak platformlar bilgi ve veri paylaşımını kolaylaştıracaktır. Ortak yapay zeka eğitim programları ve dijital beceri atölyeleriyle gençlerin bu dönüşüme aktif katılımını teşvik edebiliriz. Yeşil ve sürdürülebilir sanayiye yönelik politikaların uyumlaştırılması ekonomik dayanıklılığı artıracaktır. Düşük karbonlu üretim teknolojileri, enerji verimliliği, çevre dostu sanayi süreçleri, atık yönetimi, uzay teknolojileri ve ileri mühendislik alanlardaki iş birlikleri önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

'HEDEF, YÜKSEK KATMA DEĞER ÜRETEN BİR TÜRK DÜNYASI İNŞA ETMEK'

Bakan Kacır, konuşmasını şu ifadelerle sonlandırdı:

"TDT ülkelerinin entegrasyonunu güçlendirecek ortak kalite altyapısı ve standartların oluşturulması, metroloji, standardizasyon, ürün güvenliği ve uygunluk değerlendirmesi konularında ortak sistem kurulması gereklidir. TDT 2040 Vizyonu, bizlere ortak bir hedef göstermektedir. Kendi teknolojisini geliştiren, yenilikçi, dayanıklı ve yüksek katma değer üreten bir Türk dünyası inşa etmek. Bu vizyona ulaşmanın yolu, teknolojik entegrasyondan geçmektedir. Güçlü projelere, ortak yatırımlara ve kalıcı iş birlikleri ne yönelme zamanıdır. Alacağımız kararlar, Türk devletleri arasındaki dayanışmayı daha da güçlendirecek, ekonomik ve teknolojik kapasitemizi bütünleştirecek ve TDT'nin uluslararası görünürlüğünü daha da artıracaktır."