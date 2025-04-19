Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir'i ziyaret edecek

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Türkiye- Cezayir Ortak Planlama Grubu'nun (OPG) üçüncü toplantısına katılmak üzere 20-21 Nisan'da Cezayir'i ziyaret edecek.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 20-21 Nisan 2025 tarihlerinde Cezayir'i ziyaret edecek. Dışişleri Bakanı Fidan, ziyareti kapsamında Cezayir Dışişleri, Yurtdışındaki Ulusal Topluluk ve Afrika İşleri Bakanı Ahmed Attaf'la birlikte Türkiye-Cezayir Ortak Planlama Grubu'nun (OPG) üçüncü toplantısına eş başkanlık yapacak. Bakan Fidan'ın ayrıca Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun tarafından kabul edilmesi de öngörülüyor. Dışişleri Bakanı Fidan, ziyareti vesilesiyle Türkiye'nin Oran Başkonsolosluğu'nun da resmi açılışını gerçekleştirecek. Görüşmelerde; Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un önümüzdeki dönemde Türkiye'yi ziyareti vesilesiyle gerçekleştirilecek Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) toplantısının hazırlıklarının gözden geçirilmesi, iki ülke arasındaki ahdi altyapının güçlendirilmesi amacıyla imzalanması öngörülen anlaşmaların müzakere süreçlerinin ele alınması öngörülüyor.

BÖLGESEL KONULAR

Cezayir'le toplam ticaret hacmi için belirlenen 10 milyar dolar hedefine ulaşılması için ekonomik iş birliği alanlarındaki fırsatların verimli şekilde kullanılması gerektiğinin vurgulanması, bu bağlamda Türkiye'nin enerji güvenliği açısından Cezayir'le bu alanda mevcut enerji iş birliğinin geliştirilmesine verilen önemin altının çizilmesi de görüşmelerin gündemi arasında yer alıyor. Ayrıca Türkiye ile Cezayir arasında savunma sanayi alanında karşılıklı yarar temelinde geliştirilebilecek proje ve ortaklıkların ele alınması, Sahel, Libya, Suriye ve Gazze başta olmak üzere, bölgesel ve küresel meselelere ilişkin fikir alışverişinde bulunulması bekleniyor.

İKİLİ İLİŞKİLERİN SEYRİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, son olarak Cezayirli mevkidaşıyla 21 Şubat 2025'te Johannesburg'ta düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında ikili görüşme gerçekleştirmiş; Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf, 11-13 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen Dördüncü Antalya Diplomasi Forumu'na katılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26-28 Şubat 2018 ve 26-27 Ocak 2020 tarihlerinde Cezayir'i ziyaretleri, ikili ilişkilere yeni bir ivme kazandırmıştı. Cumhurbaşkanı Erddoğan'ın 2020 yılındaki ziyareti sırasında iki ülke arasında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) kurulması kararlaştırılmıştı. YDİK Birinci Toplantısı Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un Türkiye'yi ziyareti vesilesiyle 16 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilmişti. Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'a dokuz bakanın refakat ettiği toplantıda 15 anlaşma ve bir ortak bildiri imzalanmıştı. YDİK'in izleme mekanizması olan Ortak Planlama Grubu (OPG) 10 Aralık 2022 tarihinde Cezayir'de Dışişleri Bakanları eş başkanlığında yapılan ilk toplantı ile hayata geçirildi. OPG ikinci toplantısı ise Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf'ın 7 Eylül 2023 tarihinde Türkiye'yi ziyareti kapsamında, Dışişleri Bakanı Fidan ve Attaf'ın eş başkanlığında Ankara'da düzenlenmişti.

TÜRK YATIRIMLARI 6 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNDE

Cezayir, Türkiye'nin Afrika'daki en önemli ticari ortaklarından birisi konumunda ve Türkiye'nin enerji ithalatında kaynak çeşitlendirilmesi açısından önemli bir yere sahip. Ülkede 60'ı müteahhitlik şirketi olmak üzere yaklaşık 1400 Türk firması kayıtlı. Cezayir'deki doğrudan Türk yatırımları 6 milyar dolar seviyesinde. 2024 yılında toplam ticaret hacmi 6,42 milyar dolar olarak gerçekleşti.