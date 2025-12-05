Bakan Bayraktar: Özbekistan'ın kalkınma serüveninde çok önemli bir ortak olarak birlikte yol alacağız

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, " Özbekistan'ın kalkınma serüveninde çok önemli bir ortak olarak birlikte yol alacağız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Yeni Özbekistan için Sürdürülebilir Enerji Programı' için gittiği Özbekistan'da Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edildi. Görüşmede madenler konusunun da gündeme geldiğini belirten Bakan Bayraktar, Özbek şirketlerle birlikte çalışarak madencilik alanında ilerlemeyi hedeflediklerini söyledi. Bayraktar, İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2 buçuk milyar dolar olduğuna işaret ederek, "Bu çalışmalarla bunun çok ötesine geçeceğiz. Özbekistan'ın kalkınma serüveninde çok önemli bir ortak olarak birlikte yol alacağız" ifadelerini kullandı.

ÖZBEKÇE SELAMLADI

Bakan Bayraktar, başkent Taşkent'te Özbekistan'ın enerji alanında hayata geçirdiği büyük projelerin açılış ve inşaat başlatma törenine katıldı. 'Yeni Özbekistan için Sürdürülebilir Enerji Programı'nda bir konuşma yapan Bakan Bayraktar, sözlerine Özbekçe bir selamlamayla başladı.

REFORMLAR VE UYGULAMALAR

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in de katıldığı toplantıda konuşan Bayraktar, Özbekistan'ın yeni enerji projelerinin ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunacağını bildirdi. Bayraktar, piyasa reformları ve başarılı uygulamalar ile Özbekistan'ın yabancı yatırımcılar için bir cazibe merkezi haline geldiğini vurgulayarak, enerji ve madencilik alanındaki potansiyelin ülkeyi büyüteceğini kaydetti.

TÜRKİYE'NİN PERSPEKTİFİ

Türkiye'nin enerji talebinin sürekli arttığını, bunu karşılarken ithalata olan bağımlılığı azaltmaya çalıştıklarını dile getiren Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2053 Net Sıfır Emisyon hedefine ulaşmak için de stratejiler geliştirdiklerini anlattı. Bayraktar, yenilenebilir enerjiden nükleere, enerji altyapısından petrol ve doğal gaz üretimine kadar bazı başlıklarda Türkiye'nin perspektifini paylaştı.

YATIRIMLARI DESTEKLİYORUZ

Türkiye ile Özbekistan'ın stratejik ortaklığından bahseden Bayraktar, "Ortak projelerle sadece ekonomik bağları güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda bölgesel enerji güvenliğini de artırıyoruz. Türkiye olarak Özbekistan'daki özel sektör yatırımlarımızı destekliyoruz. Özellikle enerji verimliliği, şebeke altyapısı, piyasa serbestleşmesi ve madencilik alanlarında Özbek meslektaşlarımızla aktif bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Madencilik, enerji geçişi için kritik öneme sahip olduğundan buradaki ilerlemeden de memnunuz" diye konuştu.

Bakan Bayraktar, Taşkent programında Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından da kabul edildi.

TÜRKİYE'DEKİNE BENZER SÜREÇLER

Ziyaretine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in ortaya koyduğu siyasi iradeyle hayata geçen reformlara ve yapılan yatırımlara şahitlik ettiğini dile getirerek, "Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde enerji sektöründe bundan 23 yıl önce çok önemli reformları hayata geçirdik ve bu sayede sadece elektrik sektörüne yaklaşık 100 milyar dolarlık yatırım çekmeyi başardık. Benzer süreçlerin Özbekistan'da olduğunu görüyoruz" dedi.

İFTİHAR KAYNAĞI

Türk şirketlerinin kabiliyetleri ve tecrübeleri ile Özbekistan'ın enerji sektörüne önemli katkılar yaptığını anlatan Bayraktar, "Onların gerçekleştirdiği projeleri görmek bizler için çok önemli bir iftihar kaynağı. Elektrik üretiminden dağıtımına kadar birçok alanda, özellikle yenilenebilir enerji alanında, doğal gaz projelerinde Türk şirketleri burada çok önemli işlere imza atıyorlar" ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ FIRSATLAR VAR

Bayraktar, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in kabulünde hem Türkiye'nin hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiklerini belirterek, "Özbekistan'la ilişkilerimiz çok üst düzeyde. Kapsamlı bir stratejik ortaklığımız var ve bunları mutabakat zabıtlarına imza atmanın ötesinde somut projelere dönüştürüyoruz. Enerji ve madencilik alanında çok önemli fırsatlar var" diye konuştu.

BİRLİKTE YOL ALACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüşmede madenciliğin de gündeme geldiğini kaydeden Bayraktar, "İki ülke arasındaki 2,5 milyar dolarlık ticaret hacmini bu çalışmalarla beraber bunun çok ötesine geçireceğiz. Biz de bir anlamda Özbekistan'ın bu kalkınma serüveninde çok önemli bir ortak olarak birlikte yol alacağız" dedi.