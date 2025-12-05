Haberler

Bakan Bayraktar, Özbekistan'da

Bakan Bayraktar, Özbekistan'da
Güncelleme:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Özbekistan'da 'Yeni Özbekistan İçin Sürdürülebilir Enerji' programına katılarak bölgesel projelerin açılışına iştirak etti ve enerji ile ülkeler arası iş birliğini vurguladı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Özbekistan'da 'Yeni Özbekistan İçin Sürdürülebilir Enerji' programına katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dost ve kardeş ülke Özbekistan'dayız. Özbekistan temaslarımız kapsamında Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev'in teşrifleriyle düzenlenen 'Yeni Özbekistan İçin Sürdürülebilir Enerji' programına iştirak ettik. Uluslararası sektör temsilcilerinin de bulunduğu bu tarihi törende, bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracak ve bir kısmını da Türk şirketlerin üstlendiği dev projelerin açılışına katıldık. Enerjiyi sadece bir ticaret kalemi olarak değil, ülkeler arasındaki kardeşlik ve iş birliğini pekiştiren stratejik bir köprü olarak görüyoruz. Bu vizyonla Orta Asya'nın potansiyelini modern altyapı ve sürdürülebilir yatırımlarla buluşturacak, bölgesel arz güvenliğine katkı sunacak her türlü girişimin en güçlü destekçisi olacağız. Bu büyük projelerin dost ve kardeş Özbekistan halkına ve tüm coğrafyamıza hayırlı olmasını diliyor, enerjide kurduğumuz bu çok taraflı ortaklıkların artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

