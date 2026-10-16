Haberler

Bakan Bayraktar Moskova'da öğrencilerle buluştu, 322 öğrenci Akkuyu'da göreve başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Bayraktar Moskova'da öğrencilerle buluştu, 322 öğrenci Akkuyu'da göreve başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Moskova'da nükleer mühendislik eğitimi gören Türk öğrencilerle buluştu. Bayraktar, Rusya'ya gönderilen 526 öğrenciden 322'sinin Akkuyu'da göreve başladığını, Sinop ve Trakya'daki santrallerde de bu insan kaynağından yararlanılacağını söyledi.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya Enerji Haftası kapsamında bulunduğu Moskova'da nükleer mühendislik alanında yüksek lisans eğitimi gören Türk öğrencilerle bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya Enerji Haftası vesilesiyle bulunduğumuz Moskova'da, Rusya'da nükleer mühendislik alanında yüksek lisans eğitimi gören gençlerimizin temsilcileri ile bir araya geldik. Öğrencilerimizle enerjiyi, yeni modüler reaktör projelerini ve enerjide tam bağımsız yarınlarımızı konuştuk. Ülkemizin nükleer insan kaynağı projesi kapsamında bugüne kadar Rusya'ya gönderilen 526 öğrencimizden 322'si eğitimlerini tamamlayarak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'mizde göreve başladı. Önümüzdeki dönemde çok daha fazla gencimizi bu alanda eğitim almak üzere yurt dışına göndermeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sinop ve Trakya'da planlanan nükleer santrallere ilişkin de Bakan Bayraktar, "Akkuyu'da kazanılan mühendislik, imalat ve işletme tecrübesini Sinop ve Trakya'da planladığımız nükleer santrallerimize aktarırken en büyük gücümüz yetişmiş insan kaynağımız olacaktır. Eğitimlerini başarıyla tamamlayıp ülkemize hizmet edecek tüm gençlerimize üstün başarılar diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Alpay’ın cenazesinde defin yeri tartışması! Hayat arkadaşı katılmayacak

Hayat arkadaşı Alpay’ın vasiyetini açıkladı! Defin yeri krize dönüştü
9.9'luk deprem uyarısı ülkeyi karıştırdı! Gerçek 8 dakika sonra ortaya çıktı

9.9'luk deprem uyarısı ecel terleri döktürdü! Kabus 8 dakika sürdü
İnfial yaratan görüntü! 4 aylık bebeğine şiddet uygulayıp babasına video gönderdi

İnfial yaratan görüntü! Kocasından intikam almak için yaptığına bakın
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fahrettin Koca'dan Beşiktaş'ın zaferine olay yorum: Hata kodu BJK

Fahrettin Koca'dan Almanları delirten paylaşım
Resmi Gazete'de yayımlandı! Bingöl'deki Hasbağlar köyü, Kiğı ilçesine bağlandı

Bu köyde yaşayanlar sabah başka ilçede uyandı
AK Parti yönetiminden Azerbaycan açıklaması: Sorunlarımızı aile içinde konuşuruz

AK Parti yönetiminden Azerbaycan açıklaması: Sorunlarımızı...
Fenerbahçe'de o görüntülerin sırrı ortaya çıktı! Asensio rest çekmiş

Bu olayın sırrı çözüldü! Asensio da kaybedildi gibi
Kış kapıyı erken çaldı! İstanbul'un yanı başı beyaza büründü

Kış kapıyı erken çaldı! İstanbul'un yanı başı beyaza büründü
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'felaket' olarak nitelendirmişti! Doğurganlık hızı düşmeye devam ediyor

Alarm zilleri çalıyor! Erdoğan'ın deyimiyle felakete sürükleniyoruz
Milyonları ilgilendiren 2027 bütçesi açıklandı! İşte dikkat çeken rakamlar

Milyonları ilgilendiren 2027 bütçesi açıklandı