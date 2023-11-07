Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümü Islamabad'da kutlandı

Pakistan'ın başkenti Islamabad'da, Azerbaycan'ın, Ermenistan'ın işgaline son verdiği Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümü kutlandı. Büyükelçi Farhadov, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal ettiğini hatırlatarak, 3 yıl önce bu toprakların kurtarıldığını söyledi. Bakan Solangi ise Azerbaycan ile dayanışmalarını vurgulayarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin ekonomik alanda güçlendiğini belirtti.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, Azerbaycan'ın, Ermenistan'ın işgaline son verdiği Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümü kutlandı.

Azerbaycan'ın İslamabad Büyükelçisi Hazar Farhadov'un ev sahipliğinde, başkentte bir otelde düzenlenen 8 Kasım Zafer Günü resepsiyonuna, Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Murtaza Solangi, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı, KKTC İslamabad Temsilcisi Büyükelçi Dilşad Şenol, yabancı diplomatik misyon temsilcileri ile davetliler katıldı.

Büyükelçi Farhadov, burada yaptığı konuşmada, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini yaklaşık 30 sene işgal ettiğini anımsatarak, 3 yıl önce bu toprakların işgalden kurtarıldığını söyledi.

Bakan Solangi ise Azerbaycan ile dayanışmalarını vurgulayarak, Pakistan ve Azerbaycan halkları arasında tarihsel, kültürel, dinsel ve dilsel bağların olduğunu belirtti.

Solangi, bugün iki ülke arasındaki ilişkilerin ekonomik alanda daha da güçlendiğini ve ticaret hacminin son yıllarda arttığını vurguladı.

Azerbaycan Havayolları'nın (AZAL), Pakistan'a uçuşlarını başlattığını hatırlatan Solangi, geçen sene 50 binin üzerinde Pakistanlı turistin Azerbaycan'ı ziyaret ettiğini ve bundan memnuniyet duyduğunu aktardı.

Solangi, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Azerbaycan'ı bölgesel bir merkeze ve ekonomik güce dönüştürdüğüne işaret ederek, Bakü'nün, işgalden kurtarılan bölgelerin kalkınması için büyük çaba harcadığını dile getirdi.

Bakan Solangi, Azerbaycan'ın, kuzey-güney ve doğu-batı ulaşım koridorlarının merkezinde yer alan bağlantı projeleri için bir merkez olarak ortaya çıktığını kaydetti.