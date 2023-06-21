Azerbaycan'ın işgalden kurtarılmış Ağdam bölgesinde toplu mezar bulundu
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Ağdam ilinin Sarıcalı köyü civarında savaş sonrası yapılan mayın temizleme çalışmalarında 4 kişiye ait olduğu düşünülen insan kemikleri bulundu. Yetkililer bölgede kazı çalışmalarının devam ettiğini vurgulayıp işgalden kurtarılan bölgelerde bulunan toplu mezarların toplamda 8'e ulaştığını ifade etti.
Ağdam ilinin Sarıcalı köyü civarında savaş sonrası yapılan mayın temizleme çalışmalarında 4 kişiye ait olduğu düşünülen insan kemikleri bulundu. Yetkililer bölgede kazı çalışmalarının devam ettiğini vurgulayıp işgalden kurtarılan bölgelerde bulunan toplu mezarların toplamda 8'e ulaştığını ifade etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya