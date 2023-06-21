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Azerbaycan'ın işgalden kurtarılmış Ağdam bölgesinde toplu mezar bulundu

Azerbaycan'ın işgalden kurtarılmış Ağdam bölgesinde toplu mezar bulundu

Dünya Haberleri

Ağdam ilinin Sarıcalı köyü civarında savaş sonrası yapılan mayın temizleme çalışmalarında 4 kişiye ait olduğu düşünülen insan kemikleri bulundu. Yetkililer bölgede kazı çalışmalarının devam ettiğini vurgulayıp işgalden kurtarılan bölgelerde bulunan toplu mezarların toplamda 8'e ulaştığını ifade etti.

p> Azerbaycan'ın işgalden kurtarılmış Ağdam bölgesinde toplu mezar bulundu. En az 4 kişiye ait olduğu düşünülen kalıntılarının, karayolu kenarındaki toplu mezara gömüldükleri ifade edildi.

Ağdam ilinin Sarıcalı köyü civarında savaş sonrası yapılan mayın temizleme çalışmalarında 4 kişiye ait olduğu düşünülen insan kemikleri bulundu. Yetkililer bölgede kazı çalışmalarının devam ettiğini vurgulayıp işgalden kurtarılan bölgelerde bulunan toplu mezarların toplamda 8'e ulaştığını ifade etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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