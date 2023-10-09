Aydın'da 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçesindeki operasyonlarda 36 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (KB-4, KB-108) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki toplam 36 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN