Amerikan Türk Cemiyeti, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını New York'ta kutlayacak

ATS açıklamasına göre, Suzan Sabancı'nın eş başkanlığını yürüttüğü Amerikan Türk Cemiyeti, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını özel bir etkinlikle taçlandıracak.

Her yıl dünyanın dört bir yanından üst düzey katılımcıları bir araya getiren geleneksel gala yemeği, bu yıl Cumhuriyet'in bu önemli dönüm noktasını onurlandırmak üzere düzenlenecek. 13 Kasım'da The Plaza Hotel New York'ta gerçekleştirilecek özel gecede modern Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık başarısı kutlanacak.

Amerikan Türk Cemiyeti, merakla beklenen galanın hemen sonrasında JPMorgan'la birlikte bir yatırım konferansı da düzenleyecek. JPMorgan'ın New York'taki Genel Merkezi'nde gerçekleşecek konferansta Türkiye'deki yatırım fırsatlarına odaklanılacak. Uluslararası yatırımcıları ve seçkin iş insanlarını bir araya getirecek konferansa Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de katılması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Suzan Sabancı, "Amerikan Türk Cemiyeti olarak her yıl çok önemli bir tema etrafında geleneksel gala yemeğimizi düzenliyoruz. Ancak bu yıl benim için ayrı bir öneme sahip. Bu tarihi anı, uluslararası katılımcılarla paylaşmak ve kutlamak için büyük bir heyecan duyuyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıl boyunca devam eden büyük başarısı, sadece bizim değil tüm dünyanın ilham alması gereken bir dönüşümün coşkusunu taşıyor." ifadelerini kullandı.

ATS olarak her yıl çok boyutlu etkinliklerle, özellikle uluslararası katılımcılara Türkiye'yi farklı yönleriyle tanıtmayı hedeflediklerini kaydeden Sabancı, "Ülkemizin ekonomik dönüşümünün hız kazandığı bu dönemde, yatırım konferansımızın Türkiye için büyük faydalar sağlayacağına inanıyorum." açıklamasında bulundu.